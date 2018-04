Marcelino García Toral: «La ansiedad por lograr el objetivo nos ha jugado una mala pasada» Marcelino gesticula en la banda de Mestalla. / manuel molines «Es como si quisiéramos celebrar el gol antes de meterlo», reconoce el técnico, quien lamenta no haber conseguido la victoria en Mestalla LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 30 abril 2018, 00:27

Marcelino García Toral lamentó haber desperdiciado la ocasión de clasificarse matemáticamente para jugar la Champions la próxima temporada. El entrenador del Valencia tiene claro qué le impidió al equipo disfrutar en Mestalla de una tarde mágica: «Tenemos tan cerca lo que era una ilusión a principio de temporada que la ansiedad por lograr el objetivo nos ha jugado una mala pasada».

Cree el entrenador asturiano que esta ansiedad se debe, sobre todo, a la falta de experiencia de los futbolistas: «Estimo que es muy posible que una de las circunstancias pueda ser la juventud del equipo. Si metes el primer gol todo es diferente pero van pasando los minutos, acumulas ocasiones, llegadas y llegadas al área y no marcas, a veces por precipitación, otras por falta de acierto o por el portero rival... y al final no marcas».

«Lo normal es haberlo ganado, al igual que la semana pasada por las ocasiones y dominio ante el rival», añadió Marcelino, quien reconoció que a diferencia de principio de temporada el equipo ahora «no tiene esa brillantez con el gol y eso provoca que no se pueda sumar de tres en tres». Si hoy el Betis no pasa del empate en casa ante el Málaga, (algo complicado ya que el conjunto de José González está descendido y no se juega nada), el Valencia deberá esperar al menos cinco días para lograr el objetivo: «Tenemos dos partidos fuera y esperamos que en el siguiente ya podamos decir que vamos a jugar la Champions la próxima temporada». Curiosamente ese partido del que hablaba ayer Marcelino es el del Villarreal, donde todavía no se ha sentado en el banquillo rival y, aunque presupone que será especial, aún no tiene en mente ese momento: «Ahora después de una derrota no estoy para pensar eso».

«Estoy un poco triste por no haberlo logrado ante el Eibar con nuestra gente, afición y un público entusiasta que nos animó durante toda la temporada. No pudo ser porque no tuvimos acierto de cara al gol y ahora dentro de seis días hay un nuevo partido y tenemos que ganar. Es un campo y rival complicados pero vamos a intentar vencer», insistió Marcelino, quien reconoció que es «posible» que después del partido frente al Sevilla, cuando el equipo vio que la Liga de Campeones estaba cerca, no hubo continuidad en el juego: «Es cierto que igual en algún partido no mostramos esa regularidad, pero por ejemplo contra el Celta tuvimos muchas ocasiones, 17... a veces con muy poco ganas como en Leganés y otras veces con muchas no. Hay precipitación. Es como si quisiéramos celebrar el gol antes de meterlo».

El que asegura no tener ansiedad es el propio Marcelino: «Yo tengo ganas de que se logre. Cuando te haces mayor sabes lo que cuesta conseguir las cosas».

Respecto al gol anulado a Zaza, el asturiano continuó en su línea de no pronunciarse sobre los colegiados: «No me manifiesto, les respeto a ellos y así voy a seguir hasta el final, quedan tres partidos y así continuaré y luego como tenemos el VAR pues allí hablaremos».

El técnico explicó el cambio de Soler por Ferran: «En este partido había muchos espacios a la espalda y él al salir de refresco nos podía beneficiar, también Carlos estaba cansado».

Sobre la respuesta en la previa al partido, donde afirmó de forma rotunda que no se veía muchos años como entrenador del Valencia, aclaró: «Si hubiera preguntado si me gustaría no hubiera dicho que no... podría ser hasta prepotente, sé mi profesión, tengo experiencia y si algo debemos tener es prudencia, intento serlo siempre, una cosa es lo que quieres y otra la realidad».