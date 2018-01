Fútbol | Valencia CF Marcelino: «La final de Copa es una ilusión» Marcelino, entrenador del Valencia CF. / GOL «La etiqueta de favorito no te da el pase a semifinales», recuerda el técnico tras conocer que el Alavés es el rival del Valencia TONI CALERO Valencia Viernes, 12 enero 2018, 13:28

A Marcelino García Toral no le disgustó el sorteo de cuartos de final de Copa porque esquivó a Real Madrid, Barcelona y Atlético. Sin embargo, el técnico del Valencia ha hablado con cautela para valorar ese enfrentamiento ante el Alavés. "Es un rival en teoría inferior pero la etiqueta de favorito no te da el pase a semifinales. Máximo respeto para el Alavés", ha exigido el asturiano, que no ve "determinante" que la vuelta no se dispute en Mestalla.

El entrenador ha pedido ir paso a paso para pensar primero en el compromiso liguero de mañana ante el Barcelona. "Los entrenadores somos los que tenemos que pensar más a corto plazo. Partido a partido", ha dicho Marcelino en declaraciones a GOL. "La final de Copa es una ilusión que se nos presenta, podemos luchar por llegar muy lejos y la afrontamos con esa idea. Nos ha tocado estar en cuartos e intentaremos por todos los medios llegar a semifinales", ha sentenciado el entrenador del Valencia.