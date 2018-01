Marcelino: «Yo ficharía a Guedes» Marcelino, pensativo en el área técnica durante el partido de ayer. / juanjo monzó «No tengo información, nadie me ha dicho si hay negociación», asegura el técnico | «Contra el Villarreal y el Girona hemos hecho dos de los partidos más completos. Tenemos que seguir generando ocasiones», analiza LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 7 enero 2018, 01:11

Marcelino García Toral, como la mayoría de aficionados del Valencia, no tiene ninguna duda cuando se le cuestiona sobre si el club debería quedarse en propiedad a Gonçalo Guedes: «Yo lo ficharía, pero no me corresponde a mí. Yo no puedo hacerlo».

El entrenador asturiano se deshace en elogios cada vez que habla del joven futbolista luso, que ayer en Mestalla volvió a ser uno de los mejores: «Es un grandísimo jugador, joven, majo, buen compañero, trabaja bien y tiene muy buenas condiciones». Y si el club tiene la intención de hacerse con los servicios de Guedes o no es algo que Marcelino afirma desconocer: «Mi información es que no tengo información, nadie me ha dicho que existe esa posibilidad real o si hay negociación. Si me preguntas, yo lo ficharía».

Tampoco sabe el entrenador, o al menos afirma desconocer, si llegará algún otro fichaje en las próximas semanas. De hecho, Marcelino hace planes de futuro con los futbolistas que tiene actualmente en la plantilla: «Si todo transcurre con normalidad, Maksimovic va a jugar contra el Deportivo en el puesto de Kondogbia. Entrena siempre bien, jugó bien en Las Palmas y contra el Girona también. Se lo ha ganado. Del resto, ya buscaremos soluciones. No contemplo que llegue un fichaje estos días. Y aunque llegara, es difícil que jugase como titular».

El asturiano desvela que Maksimovic será titular en Riazor aunque llegase un refuerzo

El que estuvo ayer en el once inicial por la baja por sanción de Martín Montoya fue Nacho Vidal. Un jugador al que el asturiano ha pedido más públicamente pero que ayer según el propio entrenador estuvo bien y que sustituyó por exigencias del partido: «Teníamos dificultades a balón parado y nos estaban generando ocasiones por ahí. Nacho tiene más condiciones como jugador ofensivo que defensivo y decidimos que entrara Vezo, que nos ha dado mucha solidez en el lateral. Pereira por su parte estaba cansado porque jugó en Las Palmas también durante muchos minutos y Maksimovic es un futbolista que trabaja bien el balón parado. Nos han dado soluciones para el equipo».

El entrenador blanquinegro afirmó que ante el Villarreal en el que el equipo perdió y ayer frente al Girona en el que logró una victoria «apretada», el Valencia ha hecho dos de los partidos más completos. «Tenemos que seguir generando ocasiones y el balón acaba entrando. El balón se ha paseado varias veces por delante. Lo importante es generar juego y ocasiones. Hemos hecho un partido completo y la victoria es justa y corta», aseguró.

«No habíamos perdido fútbol pero sí eficacia en las áreas. En Eibar no merecimos perder. Los resultados no modifican la idea de juego. Sí que cambian estados de ánimo», subrayó el entrenador, quien hizo referencia al respaldo de la grada cuando el Valencia más lo necesitaba. «La afición nos ayudó mucho. Tras el 0-1, nos estimuló y nos empujó. Es un campo ruidoso, fuerte e intenso. De esa unión ha surgido una nueva victoria», resaltó.

Una vez más Marcelino volvió a pedir «contundencia» a la hora de defender y en balones divididos y admitió que pese a la victoria, el Girona fue uno de los equipos que más peligro les generó. «De los últimos partidos, en este es el que más nos han llegado aunque vinieron en balón parado o en segunda acción. Tenemos que ser más contundentes en nuestra área. La jugada del 0-1 es evitable. Debemos intentar que no nos rematen con un contrario tan lejos. Sabemos que sus puntos fuertes son las estrategia y los centros laterales. No tuvimos la imagen de ser frágiles. Debemos ser más contundentes en el duelo y así iremos mejorando», concluyó.