Fútbol | Valencia CF Marcelino destaca la «eficacia» de Vietto y no descarta más fichajes Marcelino, con su ayudante, en el entrenamiento del jueves. / I. Marsilla Advierte del despliegue físico del Girona y de su estilo diferente EFE Paterna Viernes, 5 enero 2018, 15:48

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, explicó este viernes que la llegada del argentino Luciano Vietto les dará eficacia y competitividad en la delantera y aunque no descartó que lleguen más fichajes en este mercado de invierno cree que será muy difícil y que serían muy pocas.

El técnico dijo en rueda de prensa que, tras valorar la plantilla y el calendario y tener en cuenta "algunos problemas físicos de algunos de nuestros delanteros, pensábamos que era demasiado arriesgado mantenernos con tres" por lo que decidieron fichar y priorizaron a aquellos jugadores que conocían el idioma y la liga.

"Con 'Lucho' se da. Se dieron las situaciones propicias y estamos seguros de que nos va a ayudar a mantener una mayor competitividad y eficacia en la zona de ataque", apuntó.

Marcelino explicó que Vietto tuvo "una aparición muy brillante" en la Liga y restó importancia a que fuera bajo sus órdenes en el Villarreal y valoró los números que tuvo en el Sevilla aunque reconoció que en el Atlético de Madrid "le ha faltado gol en momentos puntuales que aumenta la confianza, la seguridad y da más minutos".

Además, el entrenador dijo que "durante el tiempo que esté abierto el mercado, es una obligación estar atento a cualquier situación que se produzca y que pueda aumentar el nivel del equipo".

"No puedo asegurar que vengan más pero tampoco puedo afirmar que no vendrá ninguno. En algunas posiciones si surgiera un jugador que nos dé un plus sí que lo incorporaríamos", deslizó Marcelino, que no concretó de qué tipo de jugadores habla "porque si no encarezco el mercado".

"Es ponerse en situaciones de dificultad, ver qué puede pasar si pasan algunas cosas y evitar riesgos. Es muy difícil. Si hay alguna más serán muy pocas", concluyó.

Despliegue físico del Girona

Marcelino advirtió del despliegue físico que realizan los jugadores del Girona, al que recibirán este sábado en Mestalla, y señaló que es un rival con un estilo de juego diferente al que suelen tener enfrente.

"Esperamos a un equipo tremendamente intenso, corren como diablos y han sumado once puntos fuera de casa. Nos va a exigir estar muy atentos en cualquier situación del juego", señaló en una rueda de prensa.

"Se mueve con cinco defensas pero en ataque adelanta bastante a los carrileros. Es algo diferente de los que solemos encontrarnos y necesitamos más acierto de lo que hemos tenido en las entradas en los últimos partidos", añadió.

El técnico descartó que los rivales les hayan "tomado la medida" como dijo su delantero Rodrigo Moreno esta semana y dijo que la razón principal de haber perdido tres de sus últimos cuatro encuentros ligueros es "que hemos perdido eficacia en las áreas".

En lo que sí se mostró de acuerdo con el hispano brasileño es en que no deben perder "la humildad porque eso no va a llevar a errores".

"Es una palabra que engloba muchos valores desde mi punto de vista y estoy de acuerdo no en que nos falte sino que la debemos conservar siempre en su máxima expresión", resaltó.

El entrenador avanzó que dada la sanción de Martín Montoya, Nacho Vidal puede ser titular en el lateral derecho y explicó por qué no ha tenido minutos en los últimos meses.

"No ha pasado nada extraño, sino que el nivel de exigencia actual del Valencia es muy alto. Es muy posible que juegue pero esto es el Valencia y no espera. Intentamos tomar decisiones justas desde el equilibrio para poner a los mejores", señaló.

El técnico habló también de la situación de los lesionados Carlos Soler y Jeyson Murillo y aclaró que aunque no sabe cuándo podrá contar con ellos, ambos "evolucionan favorablemente".

"La lesión de Carlos es más grave de lo que creíamos en un principio y pudimos evitar esa gravedad porque jugó un partido con cierta limitación pero son circunstancias que pasan. Es simplemente un esguince, no hay rotura de nada, pero es más fuerte e implica algo que no sé deciros", reconoció.

"La evolución de Murillo es francamente favorable pero sufrió dos intervenciones quirúrgicas y todo lleva un proceso", añadió.

Preguntado por el regalo que ha pedido a los Reyes Magos, Marcelino dijo en referencia al grave accidente de tráfico que sufrió hace dos semanas que ya le han "regalado bastante" y que pare él llegaron de manera anticipada.

"Y a nivel profesional les pido ganar muchos partidos porque eso será que hacemos cosas importantes", concluyó.