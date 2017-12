Marcelino: «¿Cómo voy a estar pendiente de fichajes si vamos segundos en la tabla?» El técnico reitera la confianza en la plantilla y descarta a Garay para el partido LOURDES MARTÍ Jueves, 7 diciembre 2017, 14:27

Marcelino García Toral no quiere que el mercado de invierno desvíe la atención de la competición: “No me afecta el mercado y a los jugadores tampoco. No está tomada ninguna decisión, lo prioritario ya sabéis que es este partido, cómo actuamos y cómo mejorar. Lo que suceda en el mercado de invierno veremos, ahora es momento de fijar toda nuestra atención en la competición y no desviar la atención en otras cosas que tienen un nivel de importancia secundario”

El entrenador del Valencia ha reiterado una vez más la confianza en su plantilla: “¿Cómo voy a estar pendiente de fichajes si estamos segundos en la tabla, hemos sumado nuestra primera derrota en la jornada catorce… estamos entusiasmados y orgullosos de este vestuario. No pienso en otra cosa, sólo en los jugadores que tenemos y recuperar a los lesionados. Todo lo demás pertenece a otro tiempo y no es prioritario”.

En este sentido, el asturiano ha insistido en que “no sabe qué va a pasar”: “Es muy diferente a lo que pasaba en agosto, ahora sólo estoy focalizado en la competición, cuando divides la atención dejas algo por hacer. No soy capaz de abarcarlo todo y hacerlo bien”.

Marcelino ha afirmado que no sabe si con la plantilla actual “o con otra” el equipo se mantendría entre los cuatro primeros a final de la competición. “No soy adivino”, ha apuntado el asturiano que ha descartado a Garay para el choque del sábado: “Es baja para el partido. Por otra parte, Carlos Soler ha tenido unas ligeras molestias de un golpe pero en principio estará totalmente disponible para el partido”.

“Va a ser un partido dinámico y complicado, el Celta te exige mucho, juega muy vertical y preciso. Esperamos volver a lograr la victoria y además en casa donde estamos muy cómodos, hemos sacado grandes resultados y tenemos una gran comunión con la grada”, ha concluido.