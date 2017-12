Marcelino espera a Garay para Eibar Los jugadores del Valencia durante el entrenamiento matutino del miércoles pasado, en una imagen de archivo. / L. MARTÍ El argentino continúa trabajando al margen del grupo LOURDES MARTÍ Lunes, 11 diciembre 2017, 18:50

El Valencia ha vuelto a los entrenamientos tras reencontrarse con la victoria. Los futbolistas que formaron ese once inicial que logró los tres puntos ante el Celta el pasado sábado en Mestalla se han ejercitado en el gimnasio como es habitual. Los suplentes por su parte han trabajado a las órdenes de Marcelino.

El que sigue sin estar con el grupo es Ezequiel Garay. El central continúa al margen aunque el técnico asturiano espera poder contar con él en el choque ante el Éibar del próximo sábado (18:30 horas).

El argentino iba a ser duda en el choque ante el Getafe y no sólo no pudo jugar contra el conjunto madrileño, tampoco frente al Celta, además no ha trabajado ni una sola sesión con el resto de sus compañeros desde que se lesionó contra el Barcelona.

Garay recibió un golpe en el costado que le impedía continuar ya que además de molestias no impedía respirar con normalidad. Esta ausencia junto a la de Murillo, convaleciente de su operación, ha convertido a Paulista y Vezo en la pareja de centrales de los últimos encuentros.

Las dos bajas y la de Guedes han provocado que por primera vez en la temporada Marcelino repitiera alineación en dos partidos seguidos. Los mismos once en los que confió para el choque en Getafe en la que supuso la primera derrota de la temporada, fueron los que salieron el pasado sábado en Mestalla para lograr los tres puntos ante el Celta.