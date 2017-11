Deportes | Valencia CF Marcelino contra su espejo Marcelino, instantes antes de su comparecencia de ayer. / damián torres El entrenador del Valencia elogia a Quique Sánchez Flores, medita dar un descanso a Carlos Soler y pide paciencia con Ferran Torres «El Espanyol es muy similar a nosotros», admite el técnico T. CALERO VALENCIA. Sábado, 18 noviembre 2017, 01:22

El Valencia va a Cornellà para intentar conseguir su octava victoria consecutiva en Liga ante un Espanyol con problemas -un triunfo de los últimos cinco encuentros- y en el que Marcelino ve grandes similitudes con su equipo. Así lo admitió ayer el técnico, que no escatimó elogios para un viejo conocido de la afición valencianista, Quique Sánchez Flores. «En todos sus equipos se ve que hay unos automatismos y un estilo de juego definido. Es un equipo compacto, bien organizado y rápido en organización defensiva. Aquí se conoce bien a Quique, es un gran entrenador», declaró el asturiano.

El técnico dejó claro una de sus principales aspiraciones para mañana: acabar con la portería a cero. A domicilio ha encajado el Valencia nueve de los once goles recibidos en Liga. «Nos gustaría que fuera el primer partido fuera de casa sin encajar. Hasta ahora no hemos sido capaces de llegar al final del partido con la portería a cero y es un objetivo por el que tenemos que trabajar a corto plazo», admitió Marcelino. No hay muchas dudas en defensa pese a que el entrenamiento de ayer fue un tanto atípico para los zagueros. Los tres centrales -Garay, Paulista y Murillo- se retiraron antes de tiempo para realizar trabajo específico mientras que Gayà ha sufrido «un problemita menor» a lo largo de la semana por dolores en la espalda aunque Marcelino asegura que todos estarán disponibles para jugar contra el Espanyol.

Durante su intervención, el técnico del Valencia habló de dos nombres: Carlos Soler y Ferran Torres. Con el primero medita Marcelino darle un descanso mañana puesto que no ha parado desde el inicio del campeonato. No obstante, es el jugador del Valencia con más minutos y además va con la sub-21. «Carlos lleva muchísimos minutos y haremos una valoración. Según le veamos entrenar, veremos qué solución tomamos. En tres días ha jugado 180 minutos -con la selección-, al igual que Guedes, 170. Vamos a ver qué decidimos», zanjó Marcelino, quien volvió a pedir protección para Ferran Torres. El canterano, de hecho, entrenó ayer con el Mestalla y hoy jugará en el filial ante el Lleida: «Vamos a seguir hasta enero la hoja de ruta. Cuidar a un chico de 17 años requiere no adelantar los procesos. Tiene cabeza y talento. No es fácil entrenar con el primer equipo después de estar dos años con el juvenil y dos meses en el filial. Hay que ir despacito para convertir un proyecto en un gran futbolista».

Un gol y una asistencia lleva Pablo Piatti este curso, un bagaje escaso respecto al pasado, su primero en el Espanyol. El argentino será titular mañana y asegura que las cifras no le inquietan. «Han encontrado la regularidad que necesita un equipo grande», dijo sobre el Valencia, donde estuvo 5 años.