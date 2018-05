Marcelino, «encantado» de contar con Joao Cancelo Marcelino García Toral. / EFE «Si hubiera sido seleccionador, habría ido a ver jugadores en directo», explica el técnico para hablar de las ausencias de valencianistas en el Mundial T. C. Valencia Viernes, 18 mayo 2018, 13:45

El futuro está en juego y hoy Marcelino ha hecho repaso a algunas de las situaciones individuales que más van a afectar al mercado del Valencia. Por ejemplo, la de Joao Cancelo, fuera del Mundial y clave para cuadrar el balance entre entradas y salidas. «Cancelo es un gran jugador, de un nivel muy alto. A nivel defensivo su experiencia en el Inter le ha aumentado el nivel también. Si el Inter no se lo queda, yo estaría encantado de que Cancelo formara parte del Valencia la próxima temporada. Tiene un nivel muy alto«, ha argumentado el entrenador blanquinegro, quien opina algo similar de Rodrigo Moreno.

«Rodrigo es un jugador muy importante, pero esto es fútbol. El jugador tiene su opinión, hay un club que tiene los derechos y otros posibles que quieren contratarle. Si las tres partes llegan a un acuerdo, lo debemos asumir. Puestos a elegir, preferiría que Rodrigo estuviera. Porque lo conozco, conoce el club y no es como traer a otro que se tiene que adaptar al club. Tienes adelantado mucho camino», ha dicho Marcelino respecto al hispano-brasileño, que el lunes sabrá si está en la lista definitiva para ir al Mundial.

Respecto a la ausencia de valencianistas en Rusia (ayer se supo que Francia no ha convocado a Kondogbia), Marcelino ha hecho una reflexión. «Un entrenador, si no es egoísta, quiere el estado de ánimo perfecto de sus jugadores. Con el máximo respeto a las opiniones de los seleccionadores, hay alguna situación que no me cuadra. En el Valencia hay jugadores que han demostrado un nivel altísimo. Si hubiera sido seleccionador, hubiera ido a ver algunos futbolistas en directo», ha señalado el técnico, que pone de ejemplo los viajes que Lopetegui ha hecho «a Italia o a Inglaterra, allí donde hay jugadores seleccionables».