Marcelino ya tiene donde elegir A Coquelin y Vietto se unen los avances de Carlos Soler y Murillo | Antes de que en agosto se fueran los descartes la plantilla estaba compuesta por 29 jugadores, ahora hay 23 pero de mayor garantía JUAN CARLOS VALLDECABRES Martes, 16 enero 2018, 00:19

«La plantilla será corta y va a sufrir un cambio amplio». En mayo, Marcelino ya tenía plenamente planificado en su cabeza cómo quería diseñar el nuevo Valencia. Bien es verdad que no tenía ni remota idea de que todo le iba a salir tan bien cómo está saliendo, pero el asturiano sabía que para jugar Liga y Copa, prefería un grupo escaso de elementos y que se sintiera plenamente integrado; que amplio y más para hacer bulto que otra cosa. Ahora, ocho meses después de aquel vaticinio, Marcelino vuelve a tener donde elegir. La plantilla no es que sea más amplia ahora que a finales de agosto, más bien todo lo contrario, pero echando un vistazo a los futbolistas actuales y comparándolos con los que había por entonces, la balanza en cuanto a posibilidades reales se decanta a favor de los que pueden, por ejemplo, jugar mañana contra el Alavés.

A punto de cerrase el mercado de verano, Marcelino llegó a tener en su plantilla a 29 efectivos, antes de que salieran casi por la puerta de emergencia gente como Abdennour, Medrán, Cancelo, Nando, Vinícius y Nani; además del lesionado Javi Jiménez. Ahora, en cambio, el número de futbolistas se reduce a 23, pero es en cuanto a potencial en lo que ha salido ganando el entrenador.

Coquelin, el último en llegar, tiene un perfil más ajustado a las necesidades reales que el que podía ofrecer Medrán, que llegó incluso a jugar como titular con el Valencia la primera jornada de Liga. Medrán, dicho sea de paso, está en la convocatoria anunciada por Abelardo para la cita de Copa de este miércoles pero no jugará. 300.000 euros de penalización tienen la culpa (el Alavés no los va a pagar) de que Medrán no se vaya a enfrentar al que es su equipo de origen. Con Coquelin, el entrenador ha ganado en concepto defensivo y se garantiza, como se vio en Riazor, que el día que no esté Kondogbia, haya al menos una opción bastante fiable en cuanto a aportar músculo en el centro del campo.

Con la Liga empezada se fueron Abdennour, Medrán, Cancelo, Nando, Nani y Vinícius

Por supuesto, la incorporación más impactante ha sido con diferencia la de Vietto. Y no por lo que había hecho recientemente en su equipo de procedencia (518 minutos esta temporada con el Atlético de Madrid, sin ningún gol en su cuenta), sino por la manera tan rápida que se ha comprobado esa capacidad de Marcelino para transformar a los trabajadores que tiene a su cargo.

Ahora es el entrenador el que se puede permitir el lujo de destinar una pareja de delanteros para la Liga (Mina y Rodrigo) y otra para la Copa del Rey (Zaza y Vietto). Zaza, dicho sea de paso, trabajó ayer con normalidad con sus compañeros (no lo hizo el domingo por unas molestias) y podrá estar hoy en la convocatoria que ofrezca su técnico.

Maksimovic: esperar al final

Lo lógico es que Marcelino siga contando con Maksimovic. Pese a la presencia de Coquelin, los dos últimos encuentros del serbio han sido buenos y su rendimiento incluso sorprendió pese a tener que jugar en Riazor pegado a la banda derecha. Tenía Maksimovic pie y medio fuera hace un mes, el club decidió frenar su salida (se está jugando estar en el Mundial) y tras sus aportaciones sobre el césped, a Marcelino le ha venido de maravilla. Enero es un mes cargadísimo de partidos y mientras el Valencia siga vivo en la Copa, el técnico necesita cuantos más jugadores mejor. Por eso es hasta lógico pensar que como lo mejor para él es que salga cedido para jugar, esta situación sólo se producirá cuando el mercado esté a punto de cerrarse. Mientras, el Valencia le sacará todo el rendimiento que pueda.

Desde otro punto de vista, la presencia en el entrenamiento de ayer por la tarde de Carlos Soler y Murillo, al menos en sus primeros instantes y ya con balón en juego, es algo más tranquilizadora. Todavía les queda a ambos trabajo por delante hasta estar convencidos todos de que pueden jugar; pero para el tirón final del campeonato, tanto Soler como Murillo van a ser tan importantes como al principio.

Uno de los apuntes finales debería ser el de Vezo, capaz de ser una alternativa para el lateral derecho, demarcación que ya tiene dos candidatos como Montoya y Nacho Vidal (con Cancelo en la lejanía).