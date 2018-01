Fútbol | Valencia CF Marcelino: «No sé si económicamente el club puede permitirse un jugador como Guedes» Marcelino García Toral. / EFE El técnico recuerda que si vencen a Las Palmas sólo quedarán cuatro partidos para jugar una final LOURDES MARTÍ Lunes, 8 enero 2018, 14:36

Marcelino ya piensa en la Copa: “Siempre imagino que hay dificultad para ganar cualquier partido. No vamos a pensar el resultado de allí y vamos a jugar con la idea de ganar mañana. Quizás ahora ellos prioricen la Liga por su situación en la tabla pero vamos a respetarlo como a cualquiera, sabemos la dificultad de vencer a un partido a un rival de Primera. No consideramos que está definida la eliminatoria, no logramos vencer allí y nos obliga a ganar y no encajar”.

El entrenador del Valencia ha recordado que en el caso de lograr una victoria frente a Las Palmas “el equipo está a cuatro partidos de una final”. Una frase con la que ha querido invitar a la afición a llenar Mestalla: “A los profesionales siempre nos gusta tener un campo con el máximo público posible pero estamos en enero, es una hora difícil… repito que si pasamos el Valencia está a cuatro partidos de disputar una final”.

Más allá de la Liga o la Copa, los aficionados del club blanquinegro sólo piensan en un hombre: Guedes. Un futbolista por el que todos suspiran, incluso el propio Marcelino pero cuyo fichaje por la entidad que preside Anil Murthy no es fácil: “No sé si económicamente el Valencia puede permitirse un jugador como Guedes. No se lo he dicho a Lim pero no creo que deba decírselo, si me lo preguntara le daría mi opinión, a parte de esos todo el mundo quiere fichar futbolistas buenos, yo diría que a Messi pero no hay viabilidad. Es imposible. No es mi parcela, tenemos que ser consecuentes. Se nos puede ir fuera de mercado porque está loco e inflacionista como se ha visto con el fichaje del Barcelona”.

Acerca de la posible llegada de futbolistas antes del 31 de enero ha afirmado: “Lo importante es que estemos convencidos de que existe una posibilidad para aumentar la competitividad de la plantilla porque queda mucha competición por delante. No es cuestión de acumular futbolistas”.

Maksimovic y Nacho Vidal

Marcelino ha hecho referencia a la situación de Maksimovic: “Tiene muchas más posibilidades de quedarse que de salir a día de hoy se va quedar sí o sí pero os digo lo mismo de aquí adelante no sé lo que puede pasar de aquí al 31 de enero hay situaciones que debemos valorar como club sobre todo con la gente joven que pueda tener pocas participaciones, nos tenemos que sentar todas las partes para ver. Podríamos analizar si con el tema de él jugar unos minutos similares lo que ha hecho hasta ahora es bueno para el futbolista o para el club o buscar otra situación diferente”. También ha querido aclarar el entrenador asturiano el caso Nacho Vidal: “Nunca voy a mandar mensajes a través de la prensa de un futbolista Nacho es un ejemplo de actitud en todo. Con sus compañeros, con el trabajo y hacia el cuerpo técnico. Es un chico que trabaja se esfuerza con lo máximo cada día, súper receptivo a la información con el que creo que tengo muy buena relación personal y profesional y desgraciadamente para él decido ponerlo poco. Es lo único que tendrá contra mí porque es mi trabajo, decidir quién juega y quién no. No hay ningún problema ni lo habrá. Desde el cuerpo técnico creo, o por lo menos intento, tener un trato similar con todos jueguen más o menos minutos, eso os lo podrá decir él si se siente perjudicado en el trato o en las decisiones”.

«Hasta el día 31 puede haber movimientos»

“Hasta el día 31 puede haber movimientos en la plantilla del Valencia y todo aquello que sea mejorable se estudiará. A partir de ahí y también en el caso de salidas puede darse cualquier situación lo que no vamos a tener es gente tenga poca participación y llega a un descontento ahora mismo sí os puedo asegurar que no tenemos una posibilidad para incorporar un futbolista en esta posición de lateral derecho”, ha añadido.

Otro que ni se plantea que salga es Carlos Soler. Un futbolista que en poco más de un año en la élite se ha convertido en uno de los pilares del Valencia y que una lesión le mantiene apartado más de lo previsto en un principio: “Sigue recuperándose de forma positiva pero no sabría deciros cuándo va a estar disponible o no, no creo que pase mucho tiempo pero no queremos correr ningún riesgo con él. Es un esguince fuerte de tobillo con molestias que van disminuyendo. No sé cuándo va a entrenarse con el grupo, esta semana es difícil porque primero tendría que readaptarse, realizar un trabajo de campo y luego entrar ya con sus compañeros”.

Con pies de plomo

Aunque los resultados de la jornada de Liga que terminó ayer fueron bastante favorables para los intereses del Valencia, Marcelino advierte de que no se pueden confiar: “A estas alturas de competición ocho puntos por encima de los rivales no me parecen decisivos. Me parecen situaciones favorables, muy favorables que hubiésemos firmado a principio de Liga pero todavía no definitivas. Estamos hablando de plantillas con fondos de armario considerable, queremos pasar en Copa pero a la vez también darle máxima importancia a la Liga tenemos dos partidos fuera de casa y un encuentro contra el Madrid en casa y contra el Atlético fuera. Estamos en una situación de dificultad y no podemos darle más importancia a la Copa de la Liga”.