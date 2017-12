Marcelino echa en falta el genio de Murillo Garay, en el centro de la imagen, volvía ayer a entrenarse con el grupo. / jesús signes El bache del equipo coincide con las ausencias, sobre todo en defensa, y la buena noticiar es que las molestias de Gayà son por sobrecarga, no por rotura El Valencia, que no cierra su portería desde que es baja el central, recupera a Garay pero pierde a Soler ante el Villarreal J. CARLOS VALLDECABRES Martes, 19 diciembre 2017, 00:22

valencia. Se esforzaba Marcelino el sábado en Eibar en amortiguar el golpe de su equipo. El técnico rebatía a aquellos que le insinuaban que el Valencia estuvo por debajo del nivel que se esperaba, teniendo en cuenta la altura de miras que se ha manejado desde finales de septiembre. Marcelino sabe que las bajas en su plantilla han abierto varias vías de agua y que en situaciones así sólo se puede remediar con un fondo de armario de garantías. Se ha hablado muchísimo del vacío que al contragolpe ha dejado el talentoso Guedes; de la aportación siempre abnegada de Carlos Soler, y del martilleo cara a puerta de Zaza, pero si al entrenador le preocupa realmente algo es el tema de los goles encajados. Y ahí no hay discusión posible. Marcelino se propuso cuando llegó endurecer al equipo desde atrás y se da la circunstancia de que al Valencia le han entrado cierta flojera en defensa. Que Neto esté convirtiéndose en varios partidos (como el día del Celta) en una pieza destacadísima del Valencia dice bien a las claras de lo que está ocurriendo en la sala de máquinas.

Ayer por la tarde volvía a entrenarse Garay, se supone que esta vez ya con posibilidades reales de volver al once. Y que el argentino, dentro de lo que cabe, se ponga ya a plena disposición del entrenador cambia la perspectiva de las cosas. Aún así, Marcelino también echa de menos a Murillo. Desde que el colombiano no juega por culpa de la hernia discal de la que fue intervenido, el equipo no sabe mantener la portería a cero. En los cinco encuentros disputados ha recibido al menos un gol. Así ocurrió el día del Barça (1-1); en Copa contra el Zaragoza (4-1), otro cayó en Getafe (1-0), el del día Celta (2-1) y los dos últimos de Eibar (2-1).

Con Garay los últimos cuatro también ausente, la única combinación posible es la de Vezo-Paulista. Y los números no engañan. Por rendimiento de puntos, la pareja que más ha funcionado es la que forman Garay y Paulista (10 puntos en cuatro encuentros); la segunda más eficiente es Murillo-Paulista (9 en 3 partidos) y luego Garay-Murillo (8 en 4 encuentros). A cierta distancia está Garay-Vezo (3 puntos en un solo partido), Vezo-Paulista (3 en 3 encuentros) y Vezo-Murillo (1 en una sola jornada).

La pareja de centrales que más puntos ha dado ha sido la formada por Garay y Paulista

Teniendo en cuenta, además, esos 3 únicos goles que ha recibido el Valencia cuando ha estado Murillo en el campo, buscando una comparativa con el resto de centrales no hay ninguno que arroje una cifra tan interesante. Garay, por ejemplo, está a cierta distancia porque con el argentino en el terreno de juego, el equipo ha recibido 10 goles.

A Murillo se le espera ya para enero y al menos Marcelino respira ya más tranquilo al ver a Garay trabajando con el resto de compañeros. Pero lo que por un sitio se gana, por otro se pierde. Contra el Villarreal, con Garay ya listo y con Guedes a mucho mejor ritmo, el Valencia cambia su cara. El problema es que el club confirmó ayer que Carlos Soler no va a poder actuar en esta despedida de año. Pese al esfuerzo del canterano en estar, los médicos y hasta el cuerpo técnico le han aconsejado que es mejor frenar. El dolor que tiene en su tobillo izquierdo es inaguantable desde la patada que le dieron en Getafe. Pese a todo dio la cara contra el Celta 61 minutos pero no ha quedado otro remedio esta vez que inmovilizarle la zona afectada para amortiguar esas molestias.

Las pruebas que ayer le hicieron a Gayà, por su parte, descartaron la rotura en el isquio pero habrá que ver cómo evoluciona la sobrecarga para saber si llega o no al derbi.