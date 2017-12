Marcelino: «El dinero de la televisión marca la diferencia entre los clubes» Marcelino y Paco Lloret hojean el libro de este último, ayer en el coloquio organizado en El Corte Inglés. / irene marsilla El técnico habla de algunas vivencias personales de su pasado y reflexiona también sobre las posibilidades de futuro del Valencia J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:03

Con el Valencia tercero, todavía con tres puntos de ventaja con el Real Madrid (tiene un partido menos) y casi en vísperas de que por Mestalla pase uno de sus exequipos (el Villarreal), Marcelino García Toral tira de prudencia. En un coloquio salpicado de reflexiones personales y con motivo del libro 'Bronco y Copero' de Paco Lloret, colaborador de LAS PROVINCIAS, el entrenador valencianista esperó al epílogo de este particular encuentro con aficionados para apuntar su opinión sobre las opciones del Valencia del futuro pensando a largo plazo. «Es difícil predecir el futuro, pero el primer camino para conseguirlo es pensar con optimismo. El devenir dirá... es posible que logremos los objetivos, no de forma fácil, porque el fútbol ha evolucionado mucho. Con el dinero de televisión, por ejemplo, hay mucha diferencia. Se llegará adonde se pueda, pero daremos lo máximo».

No tienen hoy en día muchas oportunidades los entrenadores para hablar en un ambiente sin tensión. Acostumbrados a la dinámica oficial de ruedas de prensa, en este coloquio organizado por El Corte Inglés y ante un reducido aforo, Marcelino dio ligeras pinceladas de sus orígenes, de su formación, de sus vivencias como futbolista y de sus obsesivas dedicaciones como entrenador. De la vida de Marcelino se sabe que todo gira en torno al fútbol, pero se desconocía, por ejemplo, que su primera pasión en su niñez fueron los camiones, de juguete claro. «En mi casa se hablaba de camiones que es lo que tenía mi padre, hasta que un día los cambié por el balón».

No es Marcelino un hombre de grandes recuerdos. «Sólo soy organizado para mi trabajo. Todo lo demás soy un desastre. Tengo una memoria frágil y no soy bueno para recordar. Soy bastante despistadillo», asumía, para descubrir al instante cómo fueron sus inicios más o menos serios en torno al fútbol: «Empecé muy tarde. Nací en un pueblecito, estaba interno en un colegio y en verano me vieron jugar en un campo. Tenía 13 años y una persona me invitó a hacer unas pruebas en el Sporting. Nunca antes había jugado al fútbol federado. Empecé un poco tarde. Debuté siendo juvenil en el filial y con 20 años jugué en el Sporting».

Ahora, miles de niños empiezan a jugar en equipos a partir de los seis años. Marcelino tiene su propia teoría sobre el aluvión de padres que creen tener futuros profesionales. «Es imposible llegar a Primera sin esfuerzo. Antes era menos necesario el esfuerzo, ahora es imposible. El ritmo de juego es altísimo. Necesitas, además de tener talento, ser atleta. Hay muchos niños con talento pero sólo con eso es insuficiente. Luego depende mucho de la suerte. Lo importante es que el niño disfrute y que se exprese jugando. Lo que sucede es que ahora vamos a ver torneo de alevines y hay muchos representantes...».

La extrema obsesión del técnico blanquinegro por su profesión tiene sus consecuencias. «No recuerdo cuándo leí un libro que no estuviera vinculado al fútbol. He empezado varios y no he logrado acabar ninguno. No recuerdo cuándo fui al cine».

Aunque de manera puntual, habló de su paso como futbolista por el Levante, en unos tiempos ciertamente convulsos a nivel deportivo. Contó una anécdota relacionada con Pepe Martínez, técnico granota. «Vine del Racing al Levante y empezamos a entrenar con él -Martínez- y en el primer partido en Figueras lo destituyen. Y luego, cuando volvimos de Navidad, volvió a estar. En ese transcurso tuvimos cuatro entrenadores... espero que conmigo no pase lo mismo».