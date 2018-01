Fútbol | Valencia CF Marcelino descarta la llegada de un jugador saudí Marcelino García Toral en una rueda de prensa. / Damián Torres «Sería una sorpresa que mañana tuviera que saludar a un futbolista saudí», asegura el técnico TONI CALERO Valencia Martes, 23 enero 2018, 14:42

Los nueve futbolistas saudíes que han aterrizado en la Liga (uno de ellos al Levante) han dejado un poco sorprendido a Marcelino García Toral. El técnico se ha tomado unos segundos antes de responder sobre la acción que ha removido a la Liga.

"Creo que el club que acepta esa situación creerá que le conviene, será por su bien futbolístico", ha opinado Marcelino respecto a los fichajes, de golpe, que han efectuado varios equipos del fútbol español. Al Valencia CF, ha asegurado, no va a llegar ninguno: "No me consta y nadie me dijo que íbamos a tener un jugador saudí. Sería una sorpresa que mañana tuviera que saludar a un futbolista saudí".