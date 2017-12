Marcelino: «Por dos derrotas no puedo pensar que hacen falta fichajes y antes no» Marcelino da instrucciones a Guedes con Gabriel Paulista dispuesto a sacar de banda. / manuel molines «En verano todos habríamos firmado 34 puntos antes de Navidad pero antes de estos dos partidos esperábamos más», afirma el entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 24 diciembre 2017, 00:48

A Marcelino García Toral los malos resultados no cambian su discurso. El entrenador del Valencia repite una y otra vez los conceptos trabajo, esfuerzo o compromiso cuando hace referencia a su vestuario: «Al equipo no se le puede pedir más».

«En el primer tiempo el Villarreal tuvo dos, después del descanso fuimos dominadores absolutos del partido incluso con inferioridad numérica. Si se hubiese mostrado bajón de juego, vulnerabilidad o que no llegaba a portería contraria no me iría contento», continuó el técnico asturiano que utilizó la reacción de la grada para defender su opinión: «La prueba más evidente de todo esto es cómo ha despedido la afición al equipo, vio el esfuerzo, cómo lo intentó todo. Pero a veces no se puede. En el fútbol gana el que mete más goles y contra el Villarreal no se pudo».

Lato por Santi Mina. Ese fue el único cambio de Marcelino en el partido de ayer, pese a ir perdiendo desde el minuto 24 de juego y la posterior expulsión, el asturiano no movió banquillo, su razón: «El equipo estaba funcionando bien». «Tomamos situaciones de riesgo, con el resultado en contra sacamos a un defensa y metimos un delantero. Creo que los futbolistas que estaban dentro del terreno de juego generaban peligro. La expulsión de Trigueros nos igualó y continuamos dominando e incluso llegó una clara ocasión. Ante todo esto no quieres hacer parones. Las situaciones y circunstancias nos llevaron a no realizar más cambios», añadió Marcelino.

El entrenador no quiere escudar los resultados de los últimos partidos por falta de fondo de armario: «Si este equipo es capaz de correr como lo hace, generar como hasta ahora, de lanzar 15 córners contra un equipo como el Villarreal, no creo que sea que se nos esté haciendo largo. Tenía claro que no podíamos pasar otras 17 jornadas sin perder, a veces el fútbol te lleva a ganar inmerecidamente y otras no lo consigues. Por dos derrotas no puedo pensar que hacen falta fichajes y antes no, sería poco fiable por mi parte si mi entorno percibieran esto... estoy francamente orgulloso cuando ganábamos y cómo y en partidos como ante el Villarreal me lo han vuelto a demostrar».

Marcelino pasará las Navidades «muy satisfecho» con lo que el equipo ha hecho ahora y desde agosto: «No estamos en la racha positiva como se ha demostrado contra el Villarreal pero por el trabajo de los futbolistas es para estar orgulloso de los futbolistas, el juego, el esfuerzo. Todos habríamos firmado tener 34 puntos a estas alturas pero es cierto que antes de estos dos partidos que hemos perdido esperábamos más».

«En situaciones adversas como hasta ahora que el equipo da el máximo, es solvente, llega pero no transformamos gol. Es una pena no haber logrado una victoria pero esperemos volver a recuperar la senda», añadió el asturiano a quien no le sorprendieron las constantes pérdidas de tiempo del Villarreal en el choque de ayer: «Ellos juegan como consideran, están con el marcador a favor y actúan como creen que es más oportuno»,

El entrenador del Valencia tampoco tiene miedo a que las derrotas afecten psicológicamente al equipo: «Hay que encajarlas con absoluta normalidad. No transmito euforia cuando ganamos ni decepción cuando pierdo. Tristeza sí porque no hemos merecido perder contra el Villarreal. El equipo es solvente, competitivo y ganador. La grada palpa el nivel competitivo del equipo y mientras eso suceda creo que no vamos a tener ningún desliz».