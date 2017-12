Marcelino corrige errores en defensa mientras Garay sigue sin estar disponible El entrenador del Valencia trabaja para que no se repitan los fallos cometidos en Getafe y tiene que tirar de jugadores canteranos LOURDES MARTÍ Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:27

valencia. Ezequiel Garay todavía no se ha recuperado del golpe que recibió en el costado durante el partido contra el Barcelona. Después de una semana y media, el jugador del Valencia sigue sin entrenarse y su baja contra el Celta podría confirmarse si hoy, a falta de tres sesiones antes del choque en Mestalla, no trabaja con el grupo.

La posible ausencia del argentino, sumada a la de Murillo, no debe resentir la fortaleza defensiva del equipo. Marcelino construyó su equipo desde atrás. «No podemos encajar tantos goles si queremos estar arriba», repitió desde su llegada. No le gustó nada el tanto que encajó el equipo ante el Getafe y en la sesión de ayer insistió en corregir los errores cometidos en la que supuso la primera derrota de la temporada. Para poder trabajar los conceptos, el técnico contó con los centrales del filial Iñaki Pardo, Zotko y el del juvenil Hugo Guillamón. Pese a entrenarse con el primer equipo de forma más o menos habitual, no es segura la convocatoria de ninguno de ellos. De hecho, desde que sólo están disponibles Paulista y Vezo, Marcelino ha preferido no contar con ningún central puro de reserva.