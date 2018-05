Marcelino y el club, «condenados a entenderse» Jueves, 24 mayo 2018, 00:40

Alemany no alberga ni la más mínima duda de que Marcelino renovará su contrato, que expira en 2019. «Existe una buena relación y el entrenador está muy contento en Valencia y con el Valencia. Estamos condenados a entendernos durante mucho tiempo, así que no hay prisa», destacó el director general, quien admite una «unanimidad» en la idea de renovar al técnico, algo que se dará «en un futuro no muy lejano»