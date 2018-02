Marcelino: «¿Los árbitros? Es difícil de entender la diferencia de criterio entre uno y otro equipo» El técnico ve «difícil» que Guedes esté listo para la vuelta contra el Barcelona TONI CALERO Valencia Sábado, 3 febrero 2018, 14:26

Marcelino García Toral ha perdido a Andreas Pereira para un periodo de entre "tres y seis semanas" por una entrada de Sergi Roberto que sólo costó una amarilla. El técnico ha hablado de esa acción asegurando que cree en la "imparcialidad" de los árbitros aunque ha puesto un pero. "Perdemos a Andreas para este partido y varios más. Me parece que la entrada fue muy dura, durísima. Yo creo en la imparcialidad de los árbitros, que pueden cometer errores, pero es difícil de entender la diferencia de criterio entre uno y otro equipo", ha analizado el asturiano. Sobre esa cuestión, y quizás para no comprometerse, Marcelino insiste en que los árbitros están "para pitar" y el Valencia debe concentrarse en sí mismo. "No tenemos mucho que decir, deseo que mañana el árbitro sea imparcial y pase desapercibido. Nosotros debemos mantener la concentración los noventa minutos".

Respecto al parte de bajas, el entrenador de los blanquinegros confirma que contra el Atlético podrá contar con Simone Zaza, Kondogbia "es posible" y Garay lo tiene "más difícil". Descartados están un Murillo que Marcelino ve más cerca de volver y Guedes, que no estará en el Wanda Metropolitano y tiene muy complicado recuperarse para la vuelta de Copa ante el Barcelona. "Para el Barça vamos a andar más justillos, creo que es difícil que esté. No sé si contra el Levante podrá llegar", ha reconocido el técnico.

Esa eliminatoria copera centra la actualidad valencianista pero Marcelino recuerda que mañana hay un partido "muy importante" de Liga. "No nos despistamos ni el cuerpo técnico ni tampoco los futbolistas", asegura. "El equipo está cansado pero mañana estará a tope. A nivel de motivación estamos bien y el equipo ha demostrado un nivel competitivo muy alto contra uno de los tres mejores equipos del mundo. Nos enfrentamos a un grandísimo rival y después de dos derrotas seguidas en Liga, necesitamos una victoria".