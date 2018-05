Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Pereira mostró una predisposición rápida para irse» «Si fuera su padre o su representante, le hubiera recomendado actuar de otra forma», asegura el técnico T. C. Valencia Viernes, 18 mayo 2018, 15:09

Andreas Pereira ni esperó a que finalizara la temporada para regresar a Mánchester, puesto que ha jugado cedido en el Valencia por el United. El extremo sufrió una lesión y optó por volver a Inglaterra a recuperarse y así ve la situación Marcelino García Toral: «El chico se lesionó e hicimos un diagnóstico. Es un tema confuso y mostró una predisposición rápida para irse. Si se fue, qué le vamos a hacer».

A pesar del desplante de Andreas Pereira, asegura no arrepentirse de las oportunidades que le ha ido dando a lo largo del curso. «No me puedo arrepentir de haberlo puesto más o menos en función de un hecho puntual. Hacer las alineaciones es una responsabilidad tremenda e intento ser justo», ha apuntado el técnico. «Si yo fuera su representante o su padre, le hubiera recomendado actuar de otra forma. Como no lo soy, pues lo acepto», ha concluido Marcelino.