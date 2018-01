Valencia CF Marcelino: «Nadie ha hablado conmigo para ampliar mi contrato pero estoy muy feliz en Valencia» El técnico fichó por dos temporadas el pasado verano y se muestra orgulloso de haber tomado la decisión de recalar en el club de Mestalla LOURDES MARTÍ Valencia Martes, 16 enero 2018, 14:14

Con 40 “puntazos”, 40 “goles a favor” y “sólo tres derrotas”, Marcelino García Toral cree que su plantilla se merece la confianza de Mestalla para el choque de mañana en Copa: “La afición va a decir que siempre estoy pidiendo, pero debe estar con el equipo. Los jugadores lo merecen. Son muy importantes, te ayudan mucho, el horario de las 19 horas es un poco malillo pero ellos son fundamentales. La prueba fue el último partido en Liga contra el Girona donde una respuesta afortunadísima de la grada nos sirvió para insistir en la idea de ganar”.

El entrenador del Valencia CF pide respaldo en una competición que nunca ha ocultado que le “ilusiona”: “Dijimos desde el inicio que intentaríamos llegar lo más lejos posible, hemos pasado dos rondas y nuestra intención es pasar a la tercera. Respetando al rival tenemos la intención de plantarnos en semifinales. Ahora nos preocupa el partido de mañana con nuestro público, su apoyo y nuestro trabajo lograr un buen resultado”. Pese a estar a sólo cuatro choques de volver a una final, y el colchón de puntos con el quinto clasificado, Marcelino no cambia su discurso respecto a las prioridades: “En ningún caso es diferente porque queda la mitad de la Liga. Tenemos una ventaja importante en zona europea pero focalizamos toda la atención en el siguiente partido. Es indudable que queremos ganar el partido de mañana para lograr ventaja en la eliminatoria, no será determinante pero sí que te da ventaja, luego pensaremos en Las Palmas, no tenemos que pensar que por sacar nueve puntos tenemos algo conseguido. Queda la mitad de la competición y cualquier situación que creemos que está logrado o que es fácil es el primer camino para la equivocación”.

“Es muy difícil que sea definitivo el partido de mañana, tendríamos que cosechar un resultado muy favorable. Hay que ser conscientes de que ganar es complicado y hacerlo con una ventaja muy grande todavía más”, ha añadido el asturiano quien ha alabado al equipo de Abelardo: “Tenemos a un rival que nos va a poner en dificultades. No es que pequemos de ser precavidos es que es objetivo. Nos vamos a enfrentar a un rival que lleva temporada y media sin perder una eliminatoria de Copa. Vamos a intentar ganar y poner la eliminatoria favorable. El Alavés ahora no encaja gol y gana, es muy importante. Sabemos que el horario quizás dificulte a una parte importante a los socios a acudir al campo pero con su apoyo podremos poner la eliminatoria favorable”.

Mañana será fundamental volver a terminar el encuentro con la portería a cero por el valor doble de los goles fuera de casa, algo que el equipo consiguió durante gran tramo de la temporada pero que ahora parece que le cuesta: “Los números así lo dicen, ese es un objetivo que no se puede discutir. Intentaremos trabajar para intentar que esa situación de portería a cero se dé. Hubo una parte del campeonato que éramos estables y no encajábamos, por trabajo no va a quedar. Los jugadores son conscientes de que eso es. Nos gustaría recibir menos goles y vamos a trabajar para intentar recibir menos goles”

Marcelino ve “lógico” que el técnico del conjunto vitoriano afirme que la Liga “es prioritaria” pero recuerda que una vez en cuartos de Copa no va a “renunciar” a un buen resultado.

El entrenador del Valencia firmó el verano pasado su vinculación con el Valencia por dos años. A día de hoy, el técnico dice que desde el club de Mestalla nadie le ha hablado de futuro: "Es pronto, hay que priorizar la competición. Estamos disfrutando como cuerpo técnico y estoy muy orgulloso de la decisión de venir aquí. Intentaremos prolongar mucho tiempo este momento. Nadie ha hablado conmigo para ampliar mi contrato pero estoy feliz aquí”.

Tampoco tiene prisa el técnico para hablar de salidas. Tiene hasta el día 31 para valorar situaciones como la de Maksimovic: “Todo es cuestión de hablar, a través del diálogo se entiende la gente. Tenemos que ver qué es bueno para todos antes de egoísmo. Antes de que finalice el plazo dialogaremos y valoraremos qué es lo mejor para todas las partes”.

El entrenador pide paciencia para el regreso de Jeison Murillo después de su operación. Aunque el colombiano ya realiza gran parte de las sesiones preparatorias, todavía no está a punto para volver: “Está dando los primeros pasos en la integración al grupo, hace calentamientos, trabajos progresivos, creo que todavía le hacen falta semanas primero para hacer trabajo completo y luego entrar”.

Marcelino ha explicado que la decisión de alinear a Vezo en el lateral derecho en el partido en Riazor fue para “aprovechar todos los recursos”: “Se podían dar situaciones similares al partido de Eibar. No es determinante a la hora de tomar decisiones los resultados pero sí que intentamos buscar desde el análisis las medidas adecuadas para ganar”.