Marcelino: «No estamos a la altura de estos equipos, así que tenemos que crecer»

VALENCIA. Domingo, 15 abril 2018

El Valencia no ha sido capaz de ganar al Barcelona, Real Madrid ni Atlético de Madrid en la presente temporada. Pese a contar con 65 puntos a falta de seis jornadas para que concluya la Liga, Marcelino García Toral reconoce que si los suyos quieren plantar cara a los equipos de la Champions League la próxima temporada, deben seguir trabajando: «No estamos a la altura de estos equipos, así que tenemos que crecer. Los números no engañan, sí que creo que estuvimos muy cerca de lograr la victoria en muchos de esos partidos aunque nos faltó a veces ese golpe de competitividad, creérselo y acierto».

Para muestra, ayer mismo en el Camp Nou, donde al entrenador del conjunto de Mestalla le sorprendió el desarrollo del partido: «Siempre que juegas contra un equipo de este nivel piensas en un guión diferente al que se dio. Para ganar nuestro portero tiene que ser el mejor jugador, y tener acierto en el área rival. Convertimos a Ter Stegen posiblemente en el mejor jugador del Barcelona. Lo cierto es que no piensas en tener tantas ocasiones, tuvimos oportunidades suficientes para ponernos por delante y no acertamos y el rival lo normal es que llegue y acierte».

Además de la capacidad para generar juego cerca del área rival, al entrenador asturiano le agradó que el Valencia siguiera «con el mismo nivel» de los últimos encuentros: «Para sumar los puntos que tenemos, 25 de 27 en los últimos partidos, el equipo continúa exhibiendo un nivel altísimo de trabajo y de juego. A veces no nos sale el juego, pero es para estar orgullosos de este Valencia. No hoy, sino toda la competición. Antes de este partido el Barcelona solo nos sacaba 14 puntos, un Barcelona imperial. Estos chicos trabajan muy bien, sin el resultado a favor peleamos. No sólo el entrenador, el entorno también debe dar las gracias a los jugadores por esta temporada».

De lo que no tenía Marcelino ninguna duda era de que el Barcelona iba a querer resarcirse después de la dura eliminación en Champions contra la Roma: «Después de perder contra el Rubin una vez en Champions me tocó venir con otro equipo y nos metieron seis. Es un duro revés, pero el Barcelona tiene jugadores de altísimo nivel y siempre piensan en el siguiente partido». Ya avisó Marcelino en la previa de que sería «muy difícil» que los azulgrana perdieran dos seguidos.