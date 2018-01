Fútbol | Valencia CF Marcelino: «¿Alemany? No sé cómo lo hace, pero me sorprende lo rápido que cierra los fichajes» El técnico asegura que la llegada de Coquelin no condiciona el futuro de Kondogbia LOURDES MARTÍ Viernes, 12 enero 2018, 14:16

Dice Marcelino García Toral que no ha dicho ninguna “mentirijilla” respecto a este mercado de invierno. El técnico de Valencia asegura que la llegada tanto de Vietto como de Coquelin le han pillado casi de imprevisto: “He hablado siempre marcando los tiempos que correspondían, en un momento reconocí que había algún fichaje pero a partir de aquí surgieron dos temas que no pensábamos”. El entrenador asturiano señala un responsable de esta situación: “Era difícil pensar que Lucho y Coquelin estuviesen con nosotros. Me parecían complicados, no estoy al tanto de cómo van las negociaciones en este momento. ¿Alemany? No sé cómo lo hace, pero me sorprende lo rápido que cierra los fichajes. Tenemos un director general que trabaja mucho, un club que lo apoya, y presidente que reman todos en la misma dirección y que intentan hacer un equipo muy competitivo”. A día de hoy, Marcelino sigue sin saber “qué situaciones se podrán dar de aquí al 31 de enero”, aunque asegura que tiene claro que Maksimovic “jugará contra el Deportivo”.

La llegada de Coquelin la tilda el entrenador como “una oportunidad de mercado”: “Estuvimos interesados en verano pero no se pudo hacer y en este momento ha surigod. Fue rápido mucho más de lo previsto y el club llegó un acuerdo gracias al trabajo una vez más de Mateu Alemany”. Marcelino ha negado que la llegada del francés condicione el futuro de su compatriota Kondogbia respecto a la opción de compra: “En ningún caso. Se adapta a todos los jugadores. Es el más defensivo de toda la plantilla. Es un muy buen fichaje y también su actitud para lo antes posibles, pagó un avión por su propia cuenta para llegar al entrenamiento de ayer”, ha desvelado el entrenador quien apuesta porque tendrá una rápida adaptación pese a no hablar castellano ni haber jugado en La Liga: ”Viene de la Premier, es un futbolista con experiencia en una de las principales competiciones. Ayer estuve comentando conceptos tácticos con él y no necesitábamos traductor. Tiene una gran actitud”.

Planificación de la plantilla

“No queremos masificar la plantilla; si vienen más, tendremos que intentar que salgan porque con casi media temporada transcurrida no queremos muchos futbolistas”, ha añadido el asturiano quien ya dijo en verano que no le agradaba la idea de contar con más de 21 futbolistas.

Si a lo largo de la tarde se solucionan los trámites burocráticos, Marcelino no descarta que viaje a Riazor: “Esperemos que el tema de licencia ya esté preparado y en función del entrenamiento de esta tarde veremos si puede entrar en la convocatoria”.

El Valencia volará a La Coruña sin Carlos Soler, a quien el cuerpo técnico no quiere forzar para que se recupere bien de su esguince ni Murillo, también lesionado. Tampoco estarán los sancionados Kondobia y Pereira. Sí que tendrá uno de esos ‘benditos’ problemas en el ataque: “Tenemos cuatro delanteros, tres han ofrecido un rendimiento muy bueno y se ha incorporado Vietto que se ha adaptado muy bien, eso aumenta la competitividad. Todos van a salir beneficiados, nos viene bien por el hecho de estar jugando además las dos próximas semanas en Copa, sobre todo a los delanteros que necesitan esa chispa superior al resto”.

En vistas al choque de mañana (20:45 horas), el equipo espera volver a lograr la victoria: “No estamos satisfechos del rendimiento fuera de casa, no merecimos perder pero pienso que no hicimos lo suficiente para ganar. Vamos a jugar contra un equipo que está abajo y llega con necesidad. Nos va a exigir mucho, tiene calidad, presiona bien en el campo contrario. Tenemos la atención centrada en este partido, sumar 40 puntos en la primera vuelta es una motivación suficiente para acudir allí con todo”.