Marcelino: «No sé cómo lo hace Alemany, pero ficha rápido y con el gasto mínimo» Marcelino, durante su comparecencia de ayer. / efe/k. f. El técnico afirma que la llegada de Coquelin no cambia la idea respecto al futuro de Kondogbia mientras abre todas las vías con Maksimovic LOURDES MARTÍ Sábado, 13 enero 2018, 00:14

valencia. Francis Coquelin se pagó el alquiler de un avión privado para poder entrenarse con el Valencia el jueves por la tarde. Así que Marcelino García Toral contó casi por sorpresa en la penúltima sesión antes del choque en Riazor con un nuevo futbolista. «Hubiera dicho rotundamente no si me preguntas si esperaba que ayer iba a estar Coquelin con nosotros. No sé cómo ficha Alemany pero lo logra y con el gasto mínimo que se puede».

El asturiano, esquivo durante las últimas semanas cuando se le ha cuestionado sobre el mercado de invierno, argumentó su postura. «Yo no he dicho mentiras. Creo que he hablado marcando los tiempos que correspondían. En un momento sí reconocí que había podido haber habido algún fichaje, como otras personas del club. A partir de ahí, surgieron dos posibilidades que no pensábamos», dijo Marcelino antes de reconocer de nuevo el trabajo de Alemany: «Si de algo estoy sorprendido es por la rapidez con la que se han resuelto. A mí me parecían dos operaciones muy complicadas, pero yo tampoco estoy al pormenor de las negociaciones».

«Hemos traído a Coquelin porque era una oportunidad de mercado. Estuvimos interesados el pasado verano en él como él mismo reconoció, pero no se pudo hacer. En este momento surgió la posibilidad de este fichaje y rapidísimamente, mucho más de lo previsto, el club llegó a un acuerdo gracias sobre todo al grandísimo trabajo de Mateo Alemany una vez más, a un acuerdo con el Arsenal y futbolista», añadió Marcelino, quien no tiene dudas sobre la integración del centrocampista francés en el equipo: «Coquelin viene del Arsenal, de la Premier, tiene experiencia en una de las mejores ligas del mundo y creo que su adaptación va a ser inmediata. Por su actitud y aunque no habla castellano, sí lo entiende. Doy fe porque estuve con él hablando conceptos tácticos y no necesitamos interlocutor. Viene a un equipo donde el fútbol es muy dinámico, tendrá una adaptación rápida».

El entrenador destaca que Coquelin se pagara un avión privado para unirse antes al grupo

El entrenador se mostró rotundo cuando se le cuestionó sobre si la llegada de Coquelin condiciona la idea del Valencia de hacer efectiva o no la opción de compra sobre Kondogbia: «En ningún caso». Y explicó las características del recién llegado: «Nosotros queremos tener un centrocampista de determinado perfil, además creemos que se adapta a la perfección a todos los jugadores que tenemos, porque quizás sea el más defensivo. Los consideramos como un muy buen fichaje y quiero agradecer su actitud para incorporarse cuanto antes al equipo».

Menos contundente respondió acerca de qué será de Maksimovic después de esta noche: «Hasta el 31 de enero pueden pasar diferentes situaciones. Lo que pueda suceder después del partido contra el Deportivo, no puedo asegurarlo, como tampoco más cambios en la plantilla». Al igual que en verano, lo que Marcelino tiene claro es que no quiere «una plantilla amplia»: «Si vienen, pues tendremos que intentar que salgan y más con media temporada transcurrida». Sobre la llegada de Vietto y el 'problema' que le supone contar con tantos arietes, afirmó: «No vamos a jugar con cuatro delanteros, ha llegado uno que aumentará la competitividad». Marcelino espera que estos refuerzos ayuden a revertir la situación fuera de casa donde no está del todo «satisfecho»: «Ganar en Riazor supondría cerrar la primera vuelta con 40 puntos, algo muy positivo».