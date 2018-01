Marcelino: «La afición tiene que decidir, ganar supondría estar a cuatro partidos de una final» Marcelino, en rueda de prensa. / jesús signes El técnico se muestra cauto con la vuelta de Carlos Soler, suaviza el discurso sobre Nacho Vidal y dice que no sale por ahora Maksimovic LOURDES MARTÍ Martes, 9 enero 2018, 00:10

VALENCIA. En un intento por evitar que Mestalla pierda el pálpito habitual, Marcelino avanza para refrescar el panorama con lo que hay en juego esta noche. «Siempre nos gusta a los profesionales tener un campo con el máximo público posible, pero la afición tiene que decidir. Estamos en el mes de enero, jugamos a una hora difícil, pero lo que está claro es que el partido no va a ser fácil, ganar nos supondría estar a cuatro partidos de una final y creo de por sí esa circunstancia le da eso un valor al partido. No consideramos que la eliminatoria está decidida».

Precisamente, para no perder de vista la gestión de esfuerzos, la cómoda situación en la Liga puede provocar una mayor dedicación a la Copa. El técnico, muy en su papel, evita caer en esa tentación respecto a la distancia con el quinto clasificado. «A estas alturas ocho puntos no me parecen definitivos. Son situaciones muy favorables pero no son decisivas. Hablamos de plantillas con un fondo de armario muy considerable. Tenemos que saber que queremos pasar en Copa, pero a la vez también darle la máxima importancia a cada partido de Liga».

La remontada del sábado frente al Girona permitió eliminar de la cuenta de preocupaciones la de superar adversidades en el marcador. El técnico no quiso incidir mucho en ese aspecto. «También hemos tenido la fortuna de ir pocas veces con el resultado en contra, pero me quedo más con la idea de que el equipo conserva su identidad en cualquier situación, por difícil que sea, y esa propia identidad y la confianza en sí mismo es lo que le lleva a jugar, a ser ambicioso y a querer ganar».

Hoy no hace falta ganar para alcanzar los cuartos. Con un 0-0 sería suficiente. El asturiano, no obstante, anticipa situaciones nada fáciles para evitar la relajación global. «Siempre imaginamos dificultades para ganar cualquier partido. No vamos a pensar en el resultado que obtuvimos en la ida, sino en que vamos con la idea de ganar. Las Palmas puede ser que ahora priorice la Liga (es colista), pero vamos a respetarles al máximo».

Tres nombres fueron protagonistas también en la rueda de prensa de Marcelino. De Carlos Soler y de su esguince de tobillo el pronóstico es que hay que ir con bastante cautela. «No sabría decir cuándo va a estar disponible». De Nacho Vidal, después el vaivén que le dio públicamente la semana pasada, ahora suaviza el discurso: «Nunca voy a mandar mensajes a través de la prensa sobre un futbolista, Nacho es un ejemplo de actitud en todo. Da lo máximo cada día». Y de Maksimovic: «Tiene muchísimas más posibilidades de quedarse que de salir. Pero de aquí al 31 de enero siempre hay situaciones que debemos de valorar».