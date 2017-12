Marcelino admite que Cancelo es el elegido: «Todo depende del Inter» Marcelino, durante un entrenamiento. / damián torres «Si no juega allí, sólo puede hacerlo aquí», explica el técnico sobre el portugués, que ha dado su visto bueno para volver en invierno LOURDES MARTÍ Sábado, 23 diciembre 2017, 01:50

valencia. Marcelino mete presión al Inter de Milán por Joao Cancelo. El luso es el elegido para la banda derecha y el técnico asturiano deja el balón en el tejado del conjunto italiano: «Es jugador del Inter y sólo tendrá la oportunidad de venir si su club prescinde de él, no tenemos ninguna otra oportunidad. Todo depende del Inter, pero si no juega allí sólo puede hacerlo aquí». El entrenador recordaba también la normativa de la FIFA que no permite que un futbolista juegue en tres equipos en una misma campaña y este año Joao Cancelo jugó la primera jornada de la Liga española, así que el luso sólo podría seguir compitiendo en el Inter o regresar a Mestalla, como es su deseo y así lo ha manifestado. Cancelo teme perderse el Mundial si continúa sin jugar.

No quiso hablar más del mercado Marcelino: «El tema de incorporaciones lo valoraremos después del partido contra el Villarreal». Un encuentro en el que volvió a pedir el respaldo del público: «No quiero ser pesado, sino respetuoso. Tenemos unas características de equipo joven, atrevido, dinámico y necesitamos un entorno positivo. Contar con Mestalla a favor nos va a dar muchos puntos». El asturiano se enfrentará por primera vez a su exequipo. Será un tanto «especial» pero considera que será en el partido de la segunda vuelta en el Estadio de la Cerámica donde realmente experimente esa sensación de volver a casa en un derbi en el que se vive «parecido» en ambas ciudades: «También depende de los canteranos... Ellos han crecido mucho desde que me fui, con grandes incorporaciones en una base muy sólida y una buena gestión económica como sabéis».

Marcelino recordó que en los últimos años ha sido el Villarreal el equipo siempre «ha estado en Europa»: «Después de las temporadas que han ido acumulando, este año hemos sido capaces de ser rivales. Están instalados en la zona alta. Compiten por los puesto europeos. Tienen mucha técnica y hacen transiciones muy rápidas. Nos van a exigir. Es un rival de mucha entidad».

Una vez más reiteró el entrenador que el Valencia no atraviesa una mala racha de juego: «Analizo los partidos, generamos igual que antes pero no tenemos el mismo acierto. Perdimos eficacia en ambas áreas. Nos falta continuidad en los partidos».