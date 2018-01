Marcelino abre la puerta y tanto Nacho Gil como Nacho Vidal barajan una salida Marcelino, durante el entrenamiento de ayer. / damián torres Los dos canteranos son conscientes de que van a contar con pocas opciones y estudian ofertas de Primera que garanticen minutos T. CALERO Miércoles, 24 enero 2018, 00:40

Valencia Dos fichajes ha hecho el Valencia en este mercado de invierno -Luciano Vietto y Francis Coquelin-, y según apuntó ayer Marcelino García Toral, puede que ya no llegue nadie más. El entrenador ve mucho más cercana la salida de futbolistas que se vayan a quedar muy cortos de minutos. «Es posible que haya algún movimiento y puede que sea más de salida que de llegada. Hasta el día 31, el mercado está abierto. Es una situación que se puede dar, pero en su momento valoraremos. No hay nada concreto ni cercano», reflexionó el entrenador asturiano.

Hay dos jugadores que están entre los candidatos para cambiar de camiseta antes del 1 de febrero. Nacho Gil y Nacho Vidal, fuera de la lista para el encuentro de esta tarde, son conscientes de que no tendrán muchas opciones de aquí a junio si continúan en Valencia y tanto el club como el agente de ambos están trabajando para encontrar la mejor opción. Tanto Gil como Vidal ya han rechazado varias propuestas de Segunda División y sólo saldrán si llega una oferta de Primera que garantice minutos para dos jugadores jóvenes.

Con Marcelino han descubierto los dos canteranos la alta exigencia de la élite y es un factor que tendrán en cuenta para decidir su futuro. No obstante, Nacho Vidal ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los partidos y Gil lo tendrá muy complicado cuando regrese Carlos Soler. Por ese motivo convienen Alemany, Marcelino y los propios futbolistas que una salida les permitiría seguir disfrutando de minutos pensando también en la próxima temporada. Si acaban saliendo durante el mercado de invierno, es probable que firmaran esta media temporada más la siguiente con el objetivo de asentarse en un Primera.

Aunque Marcelino insiste en que es complicado que aterrice un tercer fichaje, si Nacho Vidal sale el Valencia se quedaría con Montoya como único lateral derecho. Es una posición que los técnicos quieren reforzar y en la que llevan trabajando mucho tiempo. La opción preferencial, Cancelo, se convirtió en un imposible. «Si ha dicho su entrenador que se queda en el Inter, podemos dar por descartada su presencia aquí. Es absurdo insistir», dijo Marcelino, a quien le restan siete días para saber si el club le dará o no otro lateral derecho.

A vueltas con Ferran

El Valencia aún no ha inscrito a Ferran Torres como jugador del primer equipo y Marcelino asegura que no depende de él dar ese paso. «Está en formación y si todos deciden que debe tener ficha del primer equipo, pues adelante», explicó el técnico, quien volvió a resaltar lo «difícil» que tendrá Ferran gozar de protagonismo: «No va a ser fácil que tenga minutos, pero es uno más y yo no voy a mirar el carné de identidad para hacer la convocatoria».