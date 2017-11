Maksimovic, no para Marcelino pero sí al menos para Serbia Martes, 7 noviembre 2017, 00:06

No es que Maksimovic juegue mucho con Serbia (en realidad en los últimos partidos a los que fue convocado no disputó ni un solo minuto) pero sí al menos llama la atención el hecho de que el centrocampista, que no cuenta para casi nada para Marcelino, continúa al menos en las quinielas del combinado serbio. De hecho y aunque en un principio se había descabalgado, el Valencia recibió la notificación de la llamada para que el jugador estuviera en los dos amistosos que el combinado nacional va a jugar el próximo día 10 ante China en Guangzhou y el martes 14 ante Corea en Ulsan.