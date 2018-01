Maksimovic despierta con Coquelin al acecho Maksimovic celebra su golazo y ofreció en todo momento unas prestaciones suficientes para no salir cedido en este mercado de invierno. / jesús signes El serbio, que sería el gran perjudicado si se consigue el fichaje del centrocampista francés, sale ovacionado tras su actuación y su gran gol Marcelino no entra en detalles sobre el futbolista del Arsenal J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:45

Ni hecho adrede. En plena negociación del Valencia para la contratación de Francis Coquelin, Maksimovic ha despertado de su letargo y cuando parecía que estaba más fuera que dentro si se hace lo del centrocampista francés del Arsenal, resulta que sale ovacionado de Mestalla. Maksimovic sólo ha sido capaz en lo que va de temporada de jugar tres partidos completos pero el de ayer fue posiblemente el de mayor nivel y, aunque fue sustituido en la segunda mitad, le sirvió para ganarse el reconocimiento del público por sus ganas, por su aseado rendimiento y también por ese derechazo que se coló por la escuadra. Hasta Marcelino le felicitó.

Desde que García Pitarch lo firmó hace un año, la presencia de Maksimovic invitaba a pensar en una apuesta demasiado prematura para los intereses reales. Marcelino, por ejemplo, necesita con urgencia un buen suplente para Kondogbia y los números que había ofrecido hasta ahora Maksimovic forzaban al club a lanzarse al mercado de invierno en busca de un sustituto.

De ahí que ahora se esté hablando con rotundidad de Francis Coquelin (13-5-1991), el futbolista por quien el club va a echar el resto en este mercado. Sobre él habló ayer precisamente Marcelino, no dando excesiva información y dejando la impresión de que la cosa no va a ser inminente: «No tengo información. No esperaba algo muy muy cercano. No quiero hacer supuestos ni hipótesis. De los jugadores que están aquí puedo hablar».

Después de cazar a un Vietto que ya es el nuevo ídolo de la afición, ahora el objetivo es dotar a ese centro del campo de mayor equilibrio. El partidazo de Maksimovic, todo hay que decirlo, vino ayudado por la presencia también de Kondogbia. El Valencia tiene claro que Maksimovic no sale hasta que no se fiche a Coquelin o a otro.

Por Coquelin tendrá Alemany que luchar lo suyo. Las conversaciones con el Arsenal se mantienen pero de momento por Mestalla prefieren guardar prudencia. En el Arsenal parece que lo ven desde una óptica más optimista y sólo hay que ver lo que ayer dijo Arsene Wenger. Preguntado respecto a las posibilidades que tenía el West Ham de llevarse a Coquelin (el Crystal Palace es otro de los que lo pretenden), descartó la vía de la Premier. «Es una opción que se está barajando pero no hay nada decidido. No hemos tenido contactos con el West Ham». Con el Valencia sí y es cuestión de números.

La fórmula que se aplicaría para Coquelin es la habitual y que también se ha utilizado para hacerse con Vietto. Una cesión (que costaría en torno a tres millones de euros) con la posibilidad de efectuar la opción de compra el verano que viene por una cantidad que circularía, según la prensa inglesa, superior a los 11 millones de euros. El francés sólo ha jugado esta temporada dos partidos completos (ninguno de liga) y lleva desde el 28 de diciembre (jugó 15') sin participar con el Arsenal.