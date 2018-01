El día que Madjer desató la locura en Valencia El delantero, que había sido campeón de Europa con el Oporto, fichó por el club de Mestalla pero no cumplió las expectativas Hace treinta años que el argelino debutó con gol ante el Athletic HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Martes, 2 enero 2018, 23:56

El 27 de mayo de 1987, el argelino Rabah Madjer fue la estrella de la final de la Copa de Europa con un gol de tacón en el minuto 77 ante el Bayern Munich y que sirvió para empatar el partido. Tres minutos después, asistió a Juary para que marcara el gol del triunfo del Oporto (2-1). La final se disputó en Viena. Siete meses después y tras ganar la Intercontinental ante Peñarol con un gol suyo también, Madjer aterrizó en Valencia y desató la locura entre una afición que no daba crédito a que uno de los mejores jugadores del mundo recalara en Mestalla. Tuzón se lo 'robó' al Bayern, que también pretendía a su verdugo en la final de la Copa de Europa. Hoy se cumplen treinta años del debú del argelino.

Tal era el frenesí que se vivió en Valencia con la llegada de Madjer, que el entrenador del equipo, Alfredo Di Stéfano, se vio obligado a cerrar las puertas de Mestalla para tener un entrenamiento tranquilo. Las bandas de la ciudad deportiva de Paterna se llenaban de aficionados que aprovechaban sus vacaciones navideñas para estar cerca del nuevo ídolo.

La puesta de largo de Madjer en Mestalla no pudo ser mejor. En taquillas se colgó el no hay billetes y se contabilizó una recaudación de casi 30 millones de pesetas. El rival, el Athletic Club de Howard Kendall. Al cuarto de hora, el argelino llevó el delirio a la grada al marcar su primer gol con el Valencia. De cabeza salvó la salida de Biurrún entre Andrinúa y Liceranzu. El tanto no sirvió para ganar el partido. Los vascos empataron con un gol de Patxi Ferreira -que después fue jugador del Valencia- tras un error de Serna antes de que finalizara el primer tiempo. En la recta final del partido remontaron. Uralde peinó a la red un libre directo lanzado por Urtubi. «Ni con Madjer». tituló LAS PROVINCIAS en portada. El Valencia cerró aquella jornada en la decimocuarta posición de la tabla con 14 puntos. En la siguiente jornada volvió a marcar. Adelantó al Valencia en el Calderón ante el Atlético de Madrid de Paulo Futre, su compañero en el Oporto. Los colchoneros, que estaban entrenados por Menotti, remontaron gracias a la lesión del argelino, que dejó el terreno a los 33 minutos.

Madjer se perdió el partido ante el Sabadell (2-1 a favor del Valencia) y volvió ante el Mallorca el 26 de enero. Volvió a ver puerta. Los valencianistas perdían 2-0 pero remontaron y el argelino, en el tiempo añadido, marcó el 2-3. Jugó varios partidos sin anotar, entre ellos uno ante el Barcelona (1-1), hasta que el 21 de febrero se lesionó en La Condomina y estuvo dos meses de baja.

Volvió a jugar el 16 de abril en Mestalla en un partido ante el Espanyol (2-0). Madjer ya no volvió a ser tan efectivo y la falta de gol del argelino la suplió un enrachado Pedro Alcañiz. El último gol de Madjer fue ante el Atlético en Mestalla de falta directa. Abrió el marcador pero el Valencia perdió (3-4). Madjer se despidió ante el Mallorca el 22 de mayo. No cumplió las expectativas.