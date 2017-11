Luis Vicente Mateo: «Rafa Mir está a gusto pero tiene una situación contractual que debe resolver» Blas Madrigal, Luis Vicente Mateo y Miguel Ángel Mista. / LP El director de la Academia asegura que habló con el delantero tras realizar un gesto hacia la grada al marcar ante el Formentera LOURDES MARTÍ Jueves, 2 noviembre 2017, 22:35

A Luis Vicente Mateo parece que no le gustó la celebración de Rafa Mir después de anotar ante el Formentera el pasado miércoles en Paterna. El delantero con su mano hizo el gesto de cerrarse la boca con cremallera: “Los jugadores no dejan de ser personas aunque estén en el terreno de juego. Y como todas las personas a veces toman decisiones y piensan hacer celebración y muchas no son correctas. Hablé con el jugador pero no voy a hacer público lo que hice. Si hace ese gesto lo habrá hecho porque su cabeza pensará algo… hemos hablado con él. Rafa está a gusto pero tiene una situación contractual que debe resolver. Todos los futbolistas pasan por procesos así, el club y él tienen que decidir y no hay que ponerse nervioso”.

El director de la Academia fue ayer invitado a la cena preparado de la Agrupación de Peñas Valencianistas junto a Miguel Ángel Mista. Ambos contestaron a las cuestiones de los aficionados.

Mateo reiteró su empeño en intentar no acelerar los procesos en casos como los de Ferran Torres o Hugo Guillamón: “No dejan de ser unos niños. Se les han quedado pequeñas sus categorías, hay que ponerles en dificultad para ver si pueden estar compitiendo a nivel profesional. Detrás hay mucha gente trabajando para que estén preparados a nivel psicológico también. Intentamos estar atentos a la persona, hay muchos factores externos (familia, redes sociales, medios…) que ellos no saben dominar. No podemos pretender que un niño de 17 años juegue 15 partidos en Primera porque le podemos perjudicar. Lo más difícil es saber gestionarlo”. Mista refrendó la opinión de Mateo: “Son muy buenos jugadores pero son niños que necesitan dar el paso a mayores y tranquilidad. Entiendo que la presión social que hay hoy en día intentamos sacar a gente buena pero les queda un mundo por vivir. Son futuribles pero hay que tener paciencia que muchas veces en el fútbol no se tiene”.

Antes del turno de preguntas ambos invitados agradecieron el cariño de los aficionados: “Para mí es un honor estar aquí. Soy una persona normal, sencilla, conozco sólo a dos personas de aquí, la grúa se me llevó el coche y me ayudaron y a raíz de ahí estuve con ellos. Para mí es una ilusión estar en Paterna desde las ocho de la mañana que se abre la barrera hasta las nueve de la noche. Espero disfrutar de esta maravillosa cena y empaparme de este sentimiento del aficionado de pie”. Mista también se mostró feliz por volver a casa: “Hace unos diez años que me fui de aquí y luego volví y uno no deja de sorprenderse de la pasión que desata el Valencia. Llegué siendo un niño con 21 años y ahora tengo casi 39. Las cosas no han cambiado y eso es maravilloso. Está la misma ilusión porque las cosas vayan bien y esta temporada estamos disfrutando, ojalá pueda volver dentro de 20 años”.

El presidente de las peñas, Blas Madrigal se mostró muy “agradecido” por la visita de ambos protagonistas: “Me llegó al corazón que Luis Vicente me dijo que iban a venir porque nos cuesta mucho trabajo traer a valencianistas pero cuando te encuentras a una persona como esta que te facilita la labor es algo muy positivo”.

Por otra parte, ayer se anunció que el jueves día 9 de noviembre a partir de las 16 horas la sede de la Agrupación abrirá sus puertas en una jornada de donación de sangre. Por otra parte, y con un acuerdo con Casa Caridad se recogerán alimentos no perecederos para la campaña navideña en el horario habitual del local.