El lateral de una época Anil Murthy y José Luis Gayà, tras la firma de la renovación hasta 2023. / lázaro de la peña/vcf TONI CALERO VALENCIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 01:08

Este viernes cumple José Luis Gayà 23 años asentado como uno de los más veteranos de la plantilla del Valencia. El de Pedreguer debutó en 2012 y pasó dos cursos ayudando al primer equipo de forma testimonial hasta su explosión con Nuno en el banquillo. El impacto del lateral zurdo 'obligó' al club a mover ficha para impedir que se marchara al Madrid, uno de los equipos que más interés puso en contratarle. Desde entonces ha ido Gayà quemando etapas hasta ayer, cuando estampó su firma en un nuevo contrato que le une al Valencia hasta 2023. La cláusula, que fue menguante en el anterior acuerdo hasta caer a los 30 millones, asciende hasta los 100 'kilos', símbolo de la confianza que el club deposita en el jugador.

«Llevo desde los once años aquí y he ido a paso a paso. Ya tuve la suerte de renovar y hacerlo ahora hasta 2023 es un orgullo», explicó ayer Gayà, desde la sede del club y acompañado por el presidente, Anil Murthy. Esta temporada ha sido clave para entender el acuerdo porque el de Pedreguer aparcó las lesiones musculares para convertirse en imprescindible para Marcelino García Toral. Gayà ha formado parte del núcleo de jugadores intocables: 38 partidos entre Liga y Copa del Rey y un total de 3.307 minutos. La fe del técnico en el canterano queda patente con este acuerdo y Gayà puede relajarse este verano porque la apuesta de futuro para el lateral izquierdo pasa por dos hombres de la casa: el propio Gayà y Toni Lato. «La cantera siempre es importante en un club y aquí en los últimos años se está apostando muchísimo. Los chavales del filial están preparados y me gusta ser un espejo para ellos», aseguró.

Las dos mejores temporadas de Gayà como valencianista han coincidido con sendas clasificaciones del equipo para la Champions, «un reto mayúsculo», según reconoce el lateral, la guinda a la reconversión del Valencia en la última temporada que llegó de la mano de Marcelino y Alemany: «Está claro que el proyecto es ambicioso, ilusionante y bonito. Tenemos un reto mayúsculo que es la Champions y estamos con ganas de disfrutar del torneo en Mestallla». Con esta renovación, Gayà apunta a futbolista de época en el Valencia. Pese a su juventud, el de Pedreguer acumula 146 encuentros oficiales (de los 38 de este curso, 37 ha partido como titular) y por delante tiene, como mínimo, cinco años más para ampliar esos números.