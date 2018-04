Kondogbia se toma un respiro antes del final

Además de la ausencia de Coquelin, el Valencia no podrá contar mañana con los sancionados Gabriel Paulista y Kondogbia. Precisamente el centrocampista no se entrenó ayer. Marcelino va a aprovechar la sanción para dosificarle la carga de trabajo ya que con la lesión de Coquelin no tendrá un recambio natural hasta el final.