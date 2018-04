Fútbol | Valencia CF Kondogbia aprovecha la sanción para descansar Un momento del entrenamiento del Valencia, esta tarde en Paterna. / LP El centrocampista se dosifica con el fin de llegar a tope hasta final de temporada L. M. Lunes, 16 abril 2018, 18:52

Para el Valencia CF el partido ante el Getafe no es uno más. En el Coliseum, los de Marcelino perdieron su primer encuentro de la temporada en un feo choque en el que los madrileños jugaron con diez futbolistas durante prácticamente los 90 minutos. El sábado, después de la derrota ante el Barcelona, Carlos Soler ya avisó de las ganas que tienen los blanquinegros de resarcirse de aquel duro golpe y con esa mentalidad han trabajado esta tarde en Paterna.

Además de la ausencia de Coquelin, el Valencia no podrá contar el miércoles ni con los sancionados Gabriel Paulista ni Kondogbia. El francés vio la quinta amarilla en el minuto 11 de partido mientras el central brasileño lo hizo en el 74.

Precisamente el centrocampista no ha salido a ejercitarse. El club va a aprovechar la sanción para dosificarle la carga de trabajo ya que con la lesión de Coquelin no tendrá un recambio natural (Marcelino aprovecha a Soler por la banda y Maksimovic no cuenta tanto con la confianza del técnico como el del Arsenal) hasta final de temporada y quiere que estén lo más fresco posible.

Kondogbia y Paulista (que esta tarde se ha ejercitado sin el aparatoso vendaje que le acompaña desde hace tiempo) eran dos de los siete jugadores apercibidos con los que el Valencia viajó a Barcelona. Santi Mina, Rodrigo, José Luis Gayá, Jeison Murillo y Garay no podrán jugar ante el Celta en Balaídos si ven tarjeta el miércoles.