De Kempes y Fernando a NG, pasando por la Curva Sábado, 11 noviembre 2017, 00:50

La vuelta de Mario Kempes fue una de las peticiones que se escucharon en varias intervenciones, como también la consideración de tener un mejor trato para Fernando Gómez. Fue la Junta donde ya no hubo atril para las intervenciones -se ganó en agilidad y se perdió en protagonismo- y donde de nuevo hubo pinganillos para la platea. Esta vez, los únicos que lo llevaron fueron los integrantes de la mesa, sorprendentemente también no se sabe muy bien por qué Juan Sol (no se lo quitó en toda la sesión), Auxiliadora Borja y hasta Mateo Alemany. Faltó un consejero: Ser Miang NG (presidente además de la Fundación). Se trató el tema del problema con Curva Nord (los hubo que pidieron que se vuelva a prohibir la entrada a los mayores de 30 años). «El señor que sea violento no estará en Mestalla», dijo Alemany al respecto. Y entre las peticiones que se escucharon, una solicitud se refirió a que se prohiba al público fumar en Mestalla.