Fútbol La Juventus aprieta para fichar a Cancelo y pagaría cuarenta millones por él Cancelo y Calhanoglu, durante un derbi entre el Inter y el Milan. / EFE El conjunto italiano apuesta por el lateral derecho, cuya venta aliviaría la situación económica del Valencia Viernes, 8 junio 2018

La Juventus se mueve para fichar a Joao Cancelo. El conjunto italiano quiere al lateral portugués para su próximo proyecto y está dispuesto a realizar una convincente oferta al Valencia para firmar a uno de los carrileros con más proyección de Europa. Cancelo fue de menos a más esta última temporada en el Inter de Milan y su gran tramo final ha convencido a los responsables deportivos de la Juve. Precisamente ayer el conjunto de Turín pagaba 40 millones por hacerse con los servicios de Douglas Costa, exhibiendo un poderoso músculo financiero.

El Valencia recibe de muy buen grado el interés de la Juventus porque la venta de Cancelo aliviaría la complicada situación económica de la entidad.

El club de Mestalla necesita obtener 45 millones de euros antes del 30 de junio y el traspaso del portugués le dejaría muy cerca del objetivo. Según apuntó anoche CV Ràdio, la Juve está dispuesta a desembolsar 40 millones de euros por Cancelo aunque optaría por negociar las formas de pago para no soltar el dinero de golpe. Al Valencia le interesa ingresar rápido, así que la partida entre ambos clubes está abierta.

En su momento, el Inter no ejecutó la opción de compra que tenía sobre el jugador, de 39 millones de euros aproximadamente, pero en el Valencia no cundió el pánico porque están convencidos de que llegarán buenas ofertas por Cancelo. El Wolverhampton, entrenado por Nuno, es uno de los candidatos que más fuerza había cogido pero parece que la Juve no quiere perder la oportunidad de dejar pasar al portugués.

La venta de Cancelo, además, daría al Valencia más margen de maniobra para retener, entre otros, a Rodrigo Moreno. Al delantero lo tasó Mateo Alemany en 120 millones de euros, el precio de la cláusula de rescisión.