La Juve disminuye la angustia del Valencia Joao Cancelo trata de cortar el balón en uno de sus últimos partidos con la camiseta del Valencia. / jesús signes El traspaso de Joao Cancelo entra en su fase final JUAN CARLOS VALLDECABRES Sábado, 9 junio 2018, 01:49

A tres semanas para que acabe el mes de junio, el Valencia parece que se prepara para dar su primera gran bocanada de aire del verano. Si no la ha dado de manera definitiva es porque los negocios de esta envergadura y con tantos millones en juego, en ocasiones, producen bastantes nudos que no son nada fáciles resolver. Pero todo va encaminado a que el Valencia salve con cierto éxito su primer contratiempo de la temporada desde el punto de vista financiero. Salvo giro imprevisto, el Valencia tendrá esos 45 millones de euros que le hacen falta para no meterse en un jardín lleno de espinas.

Y los va a tener precisamente gracias sobre todo a uno de los futbolistas que en su momento más división de opiniones crearon incluso dentro del propio club: Joao Cancelo (27-mayo-1994). Cuando Peter Lim decidió ejecutar la opción de compra que tenía sobre él, la situación provocó bastante tensión con Amadeo Salvo y con Rufete por el precio en el que estaba tasado el futbolista: 15 millones de euros. Ahora, dos temporadas después de aquella apuesta casi personal del máximo accionista -vinculado lógicamente por tener el jugador a Jorge Mendes como representante-, el Valencia ve cómo la venta del portugués a la Juve le alivia de las graves necesidades financieras que tiene. No en su totalidad porque la cifra no alcanza, pero sí al menos un altísimo porcentaje. Hará falta otro zarpazo en el mercado para cubrir el cien por cien.

El traspaso, oficialmente, no está cerrado y los dos clubes actúan con la cautela habitual en estos casos. En el Valencia se opta por la máxima prudencia para no dar ningún paso en falso que pueda echar abajo una operación que, de llevarse finalmente a cabo como parece, dejará una plusvalía de casi 25 millones de euros en la caja blanquinegra (en total la cifra puede rondar los 40 millones de euros). Que el Inter no lo pudiera comprar ahora por casi 39 millones según la cláusula de compra que tenía estipulada hizo que el resto de clubes que pretendían al joven internacional se posicionaran.

La presencia, además, de Pablo Longoria en las filas del Valencia -ex trabajador de la Juve- puede seguramente haber facilitado el avance en la negociación. Y ahí habría jugado también un papel importante Jorge Mendes, que ha sabido 'menear' el nombre del futbolista en diversos puntos con el fin de agitar el mercado. Por eso se le vinculó a Cancelo tanto al Manchester de Mourinho como al Wolverhampton de Nuno, entre otros destinos atractivos. El Valencia, casi desde el primer momento, siempre admitió que propuestas encima de la mesa habían. La tarea, después de la renuncia formal del Inter, era ver hasta cuánto se podía sacar por Cancelo.

Y en Italia la opción de la Juventus fue creciendo de tal manera hasta cobrar la fuerza necesaria después de que se descartara prácticamente el fichaje de Darmian (Manchester United). A la Juve se le ha marchado Lichtsteiner y la posibilidad de Cancelo, aún sabiendo que resulta más caro que Darmian, ha tomado cuerpo en los últimos días, hasta el punto de que la prensa transalpina lo daba prácticamente por casi cerrado en la tarde-noche del mismo jueves.

Según los últimos informes auditados, la Juve cerró el primer semestre de 2017-2018 con un beneficio neto de 43,3 millones de euros, aunque es un 39,9% inferior al del mismo periodo del ejercicio anterior. Y en ese tipo de cuestiones económicas estaban metidos los dirigentes de uno y otro equipo. En la fórmula de pago, por ejemplo.

El Valencia no puede permitirse que Cancelo salga cedido un año pese a que se guarde en el contrato una opción de compra obligatoria por parte del club italiano. La Juventus acaba de hacer oficial que ha ejercido la opción de compra por los derechos deportivos de Douglas Costa al Bayern Munich a cambio de 40 millones de euros pagables en dos ejercicios. Según se cumplan determinadas condiciones durante su contrato, esa cantidad podrá verse incrementada en un millón.

Quizás en similares términos pueden circulas ahora las conversaciones. Massimiliano Allegri encaja a Cancelo dentro de sus planes y Giuseppe Marotta trabaja para ello. El Valencia vería de esta manera cómo con un solo golpe de efecto, casi amortiguaría los dolores de cabeza que tiene desde que sabe que tiene que computar unos ingresos de 45 millones de euros este mismo mes.