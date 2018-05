Lim se la juega con Guedes Gonçalo Guedes durante un partido contra el Levante. / LP La directora financiera insistía en marzo en que el Valencia no tenía capacidad suficiente para afrontar un fichaje de tanta envergadura | El dueño del club empeña su palabra con el técnico pese a las dificultades económicas JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Miércoles, 2 mayo 2018, 01:06

¿Tiene de verdad Peter Lim intención y el Valencia músculo financiero suficiente para afrontar la mayor operación de fichaje de la historia del club? Si el máximo accionista se ha comprometido ante Marcelino en luchar por todos los medios para que Gonçalo Guedes siga vistiendo la camiseta blanquinegra, el reto ofrece tanto atractivo futbolístico como complicaciones desde el punto de vista económico y dudas sobre las verdaderas intenciones y opciones que hay de llevarlo a cabo.

Guedes es hoy por hoy -y por delante de Rodrigo- el valencianista con mayor proyección futbolística y justo a las puertas del Mundial su situación adquiere todo tipo de aristas. Por mucha implicación que pueda tener Jorge Mendes -su agente- en el asunto, ¿cuánto vale de verdad Guedes? El PSG lo fichó en enero de 2017 de Benfica por 30 millones de euros (tiene contrato hasta 2021); el valor de mercado que se le atribuye al futbolista ronda los 40 millones en la actualidad, pero en enero de este mismo año la prensa francesa -quizás basándose en una filtración del propio PSG- apuntaba que el club parisino lo había tasado en 70 millones de euros. Hay aquí tantos intereses en juego y son tantos los números que deben cuadrar que pensar que Lim va a resolver esto en una cena de amigos con el jeque Nasser Ghanim Al-Khelaïfi es un tanto arriesgado por no decir casi imposible.

Si ya le costó en su momento a Lim conseguir la cesión esta temporada, no se puede hablar tan a la ligera de una operación que desde el punto de vista blanquinegro es de enorme envergadura. De hecho, uno de los presentes en la reunión que hubo con el máximo accionista en su hotel de la playa de Las Arenas reconocía que lo de Guedes era una cuestión «muy difícil», por no atreverse a decir que era casi imposible.

¿De qué sirve entonces que la directora financiera del Valencia admita que el club no puede fichar a Guedes? Lim es el dueño y el único que puede decidir cómo resolver esto sin enviar a la entidad a pique, pero Inma Ibáñez, ejecutiva que se ha ganado cierto prestigio entre los sucesivos presidentes que han desfilado por Mestalla, reconocía en un improvisado corrillo ante los periodistas a primeros de marzo pasado y tras una charla en el Colegio de Economistas, que el Valencia «no» podía fichar a Guedes. Y no sólo lo dijo una vez, la negativa la reiteró en repetidas ocasiones para que quedara bien clara. No es la única ejecutiva que en privado expone esa firme postura. Ahora bien, preguntado al respecto Mateo Alemany en una de sus amplias comparecencias, el director general optaba por su habitual tibieza: «Al final de temporada veremos la posición del PSG. No depende de nosotros».

La influencia del Mundial

Que el PSG debe jugar con los números en sus balances es algo que ya se conoce desde hace bastantes semanas. Pero son tantas las posibilidades de mercado que puede tener el club francés, que lo de Guedes puede dar un sinfín de giros en este mercado de verano y más sabiendo que el Mundial puede influir descaradamente en su futuro. Ayer mismo, por ejemplo, se supo que Di María es el primero en reconocer que no tiene claro qué va a pasar con él en el PSG. «El fútbol es muy extraño... Estoy contento aquí, pero el club necesita traer jugadores, y para eso, debe vender otros», dejó entrever en una entrevista concedida a 'France Football', que adelanta un extracto de sus declaraciones de este miércoles. Di María firmó hasta 2019. La plaza del argentino en la plantilla del PSG podría ser ocupada perfectamente por el propio Guedes si las ventas cuadran.

El valor indiscutible de Guedes en el Valencia nadie lo pone en duda. Sus números están ahí. Es el segundo asistente de la Liga (9), empatado con Luis Suárez y solo superado por Messi (12). Es el cuarto mejor regateador de Primera con 75 acciones con éxito, sólo superado por Banega (80), Morales (84) y Messi (172). El único 'pero' que se le puede poner es su exiguo número de goles (4). El portugués, en las pocas veces que ha hablado, siempre ha deslizado que está muy contento en Valencia y que su intención es la de seguir como blanquinegro. Pero los jugadores saben que los dueños de los clubes son los que deciden con su dinero.