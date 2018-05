El capitán del Mestalla dice adiós. Jordi Sánchez se despidió ayer del filial blanquinegro. «No sé si algún día seré capaz de expresar lo que el Valencia significa para mí, por todo lo que me ha dado y me ha hecho vivir. He tenido el privilegio, el honor y el orgullo de defender el murciélago más grande del mundo», comentó el delantero a través de las redes sociales.