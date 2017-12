Javi Calleja: «Reducimos distancias con el Valencia pero el campeonato es muy largo» El entrenador del Villarreal considera que su equipo es igual de grande que el conjunto de Mestalla y alaba la personalidad y la casta de sus jugadores L. MARTÍ Domingo, 24 diciembre 2017, 00:48

Javi Calleja no tuvo ningún temor a Mestalla. El entrenador del Villarreal planteó el partido para ir a por la victoria, alineó a Bacca, duda hasta última hora, y ganó: «Somos igual de grandes que el Valencia y cualquier equipo. Debemos demostrarlo en el campo y lo hemos hecho, tuvimos personalidad».

Con el resultado de ayer, el equipo castellonense se acerca al conjunto de Marcelino y se queda a siete puntos, sin embargo el técnico del conjunto amarillo recuerda que aún resta mucha temporada por delante: «Reducimos distancias con el Valencia pero el campeonato es muy largo y hay que ir poco a poco».

El técnico no quiso entrar en polémica sobre la actuación arbitral aunque sí que recordó que a lo largo de la temporada, los colegiados benefician y perjudican a todos los equipos: «Desde mi posición no se ha visto claro si era mano de Trigueros o no, del fuera de juego de nuestro gol no sé si está o no. Al final demuestran que se equivocan para todos. A lo que le doy importancia es al resultado que es una victoria».

Calleja se marcha muy contento de vacaciones. Primero por haber sumado de tres en tres durante los últimos choques revirtiendo la situación anterior y también por lograr sumar tres puntos en un estadio en el que nadie esta temporada había podido ganar: «Hemos acabado el año dos victorias consecutivas y estamos felices con el final del año hemos hecho».

El técnico del Villarreal valoró muy positivamente la actitud del equipo tanto en el choque contra el Valencia como a lo largo de la temporada en el que han ido de menos a más. Una dinámica que espera continuar después del parón de Navidad: «Hemos sufrido por los contratiempos que hemos tenido, pero hemos demostrado que cualquier adversidad somos capaces de superarla, el equipo ha sacado el orgullo y la casta.