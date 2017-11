Italia se queda sin plaza en el Mundial y Zaza regresa a Valencia tocado

Simone Zaza regresa hoy y serán los médicos del Valencia quienes puedan casi de inmediato observar la rodilla izquierda del jugador para determinar con más exactitud cuál es el verdadero alcance de esos problemas que le han impedido participar con Italia en estos dos últimos compromisos.

En el Valencia se guardaba bastante prudencia respecto a las posibilidades de Zaza de llegar para el partido del domingo en Cornellà ante el Espanyol. Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que Zaza tiene problemas en la rodilla izquierda y eso hace ir todavía con un poco más de cautela, aunque lo cierto es que el italiano no se ha perdido ni un sólo encuentro de Liga esta temporada. Tan sólo no jugó el de Copa del Rey en Zaragoza.

El golpe para Zaza fue doble porque ayer Italia perdió el billete para el Mundial ya que en el partido de vuelta contra Suecia fue incapaz ni tan siquiera de igualar el gol que traían de ventaja los suecos. Italia se quedó con las ganas en este partido (0-0).