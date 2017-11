Interés por el abono de media temporada, que subirá de precio Martes, 28 noviembre 2017, 00:31

No son pocos los aficionados que acuden en las últimas fechas a las oficinas y taquillas preguntando cuándo sacará el club el abono de media temporada. El 1-1 contra el Barça ha sido un aliciente más para esos seguidores que se resistieron en verano a sacarse el pase. Ayer, en taquillas, hubo gente preguntando por esta modalidad. El año pasado, el Valencia lanzó la campaña el 11 de febrero, por lo que aún queda tiempo para decidir precios. Lo que parece decidido es que no van a ser nada baratos, para no perjudicar a los que sí apostaron por el abono normal. El año pasado tenía una reducción del 40%. Ahora serán un poco más caros.