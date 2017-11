«Lo más importante es el regreso de Rober después de tantos meses» Marcelino, durante el encuentro de ayer en Mestalla. / juanjo monzó El técnico defiende la titularidad de Zaza: «Lleva mucho tiempo con la lesión. Se puede romper jugando, bajando la escalera o de la cama» Marcelino Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:00

Del partido de ayer, Marcelino García Toral se queda con muchos detalles además de una victoria y el pase a la siguiente fase de la Copa: «Hay bastantes cosas positivas». El técnico asturiano no tiene, sin embargo, ninguna duda sobre cuál es el aspecto más destacado: «Lo más importante es el regreso de Rober después de tanto tiempo y que metió un gol. Es un chico que estaba muy bien y sufrió una lesión que le dio muchos problemas, incluso se tuvo que operar dos veces. Yo sé lo que trabajó este chaval desde julio, mañana y tarde. Ese tanto que ha marcado es el fruto ese trabajo y sufrimiento»

También valoró Marcelino muy positivamente el rendimiento de los menos habituales: «Nos encontramos con futbolistas que tienen menos minutos pero que han demostrado ser competitivos y que quieren ganar. Han tenido juego y ocasiones sin haber estado casi juntos sobre el césped. Si el equipo lleva esta dinámica es fruto del trabajo, la competitividad, unión dentro del vestuario y lo hemos visto contra el Zaragoza».

Respecto a la titularidad de Zaza y la acumulación de minutos del italiano, Marcelino comentó que se debió a una decisión «técnica, física y de consenso»: «Lleva mucho tiempo con esta lesión. Se puede romper jugando, bajando la escalera o saliendo de la cama. Compite, quiere hacerlo, creíamos que podía jugar, lo hemos decidido y estamos satisfechos por su actitud, trabajo y esfuerzo». No quiso desvelar Marcelino si será titular en Getafe: «Normalmente los futbolistas saben la alineación en la última charla antes del partido». El técnico desmintió que desde el club se plantearan intervenir quirúrgicamente al ariete italiano después del choque ante el Barcelona: «Se va a operar cuando él y el médico lo decidan. Es un proceso normal, si se dice que se va a operar después del partido del Barcelona le tienes que preguntar al que lo dijo. Ya lo he explicado»

Después del doblete de Santi Mina, que continúa sumando cada vez que salta al terreno de juego, el entrenador reconoció que le cuesta decidir el once inicial pero no sólo en el ataque: «También me ocurre en otras zonas. No cabe ninguna duda de que lo que intenta un entrenador siempre es ser justo, tienes que ver el beneficio del equipo pero que el futbolista no salga perjudicado. Si este equipo ofrece este rendimiento es por la competitividad». Otro de los hombres destacados fue Maksimovic, quien poco a poco va cogiendo confianza, una progresión que el entrenador extiende al resto de los jugadores: «Estos futbolistas se entrenan al máximo nivel, no tienen muchos minutos y luego ponerse a jugar es difícil y lo han hecho bien. Estamos orgullosos y agradecidos a esta gran plantilla. Les he dado la enhorabuena y lo vuelvo a hacer ahora».

Dado que el próximo rival de Copa será fruto del azar, Marcelino decidió no mostrar ninguna predilección: «Da igual a quién quiera ver o no porque no puedo elegir. Nos enfrentaremos al que venga en suerte con la intención de eliminarlo. Vamos a intentar poner en el campo aquellos valores con los que la afición se siente identificada».