«Tenemos mucha ilusión por jugar una final de Copa» Marcelino, ayer. / afp El técnico ve complicado fichar a un jugador de banda, exige defender mejor los centros y cree que el margen de puntos el Liga es importante LOURDES MARTÍ Jueves, 25 enero 2018, 01:26

vitoria. Marcelino García Toral no quiso ver los lanzamientos desde los once metros que llevaron al Valencia a semifinales de Copa. Un ritual que él tilda de tontería pero que repite siempre: «Hace muchos años que no veo los penaltis y he repetido mi forma de actuar. No sé, no me gustan nada, no los veo durante el partido, ni los nuestros ni los que nos tiran».

Minutos después de certificar el pase, el técnico asturiano explicó que el vestuario todavía tenía el susto en el cuerpo: «También disfrute de la situación, la tensión está ahí, también las ganas». Marcelino no elige rival: «Lo que diga la bolita... luego ya veremos cómo se desarrolla la eliminatoria. Tenemos muchísima ilusión por jugar una final. El equipo se esfuerza muchísimo. Sería una gran satisfacción para todos». Tiene claro el técnico asturiano que los resultados en la competición regular las próximas dos semanas no serán clave para el devenir del Valencia: «En ningún caso estas dos semanas van a ser definitivas para LaLiga. Sí para jugar una final de Copa».

«Creo que es muy complicada la llegada de un jugador de banda. Es muy difícil. Si encontramos una buena solución podría ser. Debemos consensuar entre todos lo que es mejor. Con algunos jugadores deberemos dialogar para llegar a una situación beneficiosa para todos", añadió y pidió defender mejor los centros laterales.