Huérfanos de Kondogbia, pendientes de Parejo Dani Parejo se queja al árbitro de la expulsión, con Jorge Molina en el suelo. / jesús signes El Valencia acusa la baja del francés ante el aguerrido Getafe TONI CALERO Jueves, 19 abril 2018, 01:48

valencia. Cuánto recorrido tuvo la tarjeta amarilla que Geoffrey Kondogbia vio en el Camp Nou. Concretamente, los 78 minutos de autocontrol ante el Barcelona para no ver la segunda y el partido de ayer contra el Getafe. El Valencia estuvo huérfano de Kondogbia. Echó de menos los pulmones y kilómetros del francés justo en un día en el que la insistencia, los robos y la pelea en la zona ancha eran más necesarios que nunca. Bordalás no basó su fútbol en el centro del campo porque optó por el contragolpe, esencialmente durante la primera mitad, pero esa elección no tapa lo desdibujados que se encontraron Parejo y Maksimovic frente a la veteranía de Flamini (34 años, cinco partidos en Liga) y el reubicado Fajr, hábil con el esférico y desesperante en la simulación.

Con tres partidos en una semana, Marcelino aprovechó el que a priori se presentaba como más sencillo para meter a la unidad B. No sorprendió tanto la titularidad de Maksimovic, falto de ritmo, como la suplencia de Carlos Soler. El asturiano continúa sin apostar por el canterano para dirigir la sala de máquinas pese a que el '18' lleva toda su carrera ahí, en el centro. El nivel de Soler desde el verano 'obligó' al entrenador a hacerle un hueco en el once y, con el 4-4-2 de dibujo inamovible y Parejo y Kondogbia ocupando las plazas del medio, el valenciano se hizo extremo. «Ahora, cuando me preguntan, digo que juego por fuera. Cada vez me gusta más», aseguraba Soler en una entrevista para este periódico en el ecuador de la temporada. Sucede que uno no olvida en ocho meses todo lo aprendido durante diez o quince años. Y ayer juntar a Parejo con Carlos Soler se notó. Para bien.

Con Kondogbia en la grada y Maksimovic incapaz de hallar las respuestas ante el muro del Getafe, Marcelino incluyó a Soler dentro de su triple cambio. Y ahí el Valencia, gracias también a la movilidad de Rodrigo, fue otro Valencia. El capitán y Soler le dieron poso al conjunto blanquinegro y sobre todo, decisiones correctas. Una secuencia de pases cómodos a Ferran y Guedes para aplicar el ABC del fútbol: dentro, fuera, dentro. El plan fue ese, intentar abrir la defensa del Getafe, y Zaza estuvo a punto de empatar con un cabezazo después de la potente carrera de Ferran Torres. En treinta minutos, el de Foios contribuyó a la caída de Andreas Pereira por pura comparación. Ni el extremo ni Vietto dieron el callo en Mestalla. Una de las consecuencias, porque seguramente habrá más de ahora en adelante, fue que el público les reprochó su partido. A Vietto ya se le silbó varias veces (tímidas) durante el encuentro, pero con el cambio la pitada fue monumental. Para Pereira también hubo castigo, aunque no de la misma intensidad.

El Getafe vio siete amarillas, entre ellas la de Damián Suárez en la recta final del choque Mestalla dedica una sonora pitada a Vietto y Pereira tampoco escapa al mosqueo del público

La inesperada derrota hará esperar la clasificación para la Champions League y el sábado tiene por delante otro partido el Valencia que no será sencillo. A Balaídos irán los blanquinegros sin Gayà, el único de los apercibidos de sanción que vio la amarilla (se 'libraron' Rodrigo, Murillo, Garay y Mina, que no jugó) y contará Marcelino con la sensible baja de Parejo, que perdió los nervios en pleno arreón valencianista.

«En el minuto 85 el jugador (10) Parejo Muñoz, Daniel fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo en el cuello, sin estar el balón a distancia de ser jugado», escribió el colegiado De Burgos Bengoetxea en el acta. Según la redacción y teniendo en cuenta que el árbitro especifica que Parejo no tuvo opción de pelearle el balón a Jorge Molina, al capitán del Valencia le pueden sancionar como mínimo dos partidos. Parejo cayó en la trampa del Getafe de siempre: vieron los azulones siete amarillas, entre ellas la de Damián Suárez en los últimos instantes del partido. El uruguayo, durísimo en la ida, algo que Mestalla le recordó continuamente, volvió a llevarse la victoria.