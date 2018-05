Así le ha ido históricamente al Valencia en la Champions Once inicial del Valencia que jugó ante el Leeds United en la Champions League de la temporada 2000-2001. / José Penalba Los de Mestalla vivirán en la temporada 2018-2019 su 12ª participación en la máxima competición europea JAUME LITA Sábado, 5 mayo 2018, 18:42

La trayectoria europea del Valencia CF está marcada por las dos finales perdidas de forma consecutiva en la máxima competición. París y Milán significan mucho más para una afición que siempre ha soñado con estar entre los mejores equipos de europa. La mejor racha de clasificaciones consecutivas, con Emery de entrenador, hasta el primer fracaso con Peter Lim ya como dueño de la entidad. De épocas gloriosas a eliminaciones estrepitosas. Mestalla siempre ha saboreado grandes noches europeas y en la temporada 2018-2019 también lo hará después de que el Valencia se clasifique matemáticamente para la próxima edición de al UEFA Champions League.

Un repaso por todas las participaciones en la máxima competición europea de fútbol, con goleadores, entrenadores, tifos y finales. Así ha vivido el Valencia CF y el valencianismo sus sueños europeos.

1971-1972 Primera participación

Estado exterior de Mestalla en el año 1972. / Juan J. Monzó

El Valencia CF llegaba de conseguir su cuarta liga en la temporada 1970-1971 y su estreno llegó hasta octavos de final. En la ronda previa venció al Unión Luxembourg tras ganar ambos encuentros con un total de 4-1. En dieciseisavos de final el rival fue el Hadjuk Split croata que el Valencia eliminó con una victoria por un tanto a cero y otro empate a cero. El sueño se acabó ante el húngaro Ujpest Dózsasc tras perder los dos encuentros.

1999-2000 Pesadilla de París

Mendieta con la plaza de subcampeón tras perder la primera final de la Champions League. / EFE

Primera participación oficial bajo la denominación de UEFA Champions League y pocos podrían imaginar al inicio cómo acabaría la aventura con Héctor Cúper en el banquillo valencianista en la máxima competición continental. En la ronda previa el Valencia superó con un doble 2-0 al Hapoel Haifa.

En la primera ronda de grupo los rivales fueron Glasgow Rangers, PSV y Bayern de Munich. El resultado, magnífico. El Valencia acabó primero con 12 puntos y sin conocer la derrota (3 empates y 3 victorias). Por aquel entonces se celebraba una segunda ronda de grupo y el Valencia jugó contra Girondins de Bordeaux, Manchester United y Fiorentina. El Manchester quedó primero y el Valencia se clasificó como segundo.

En cuartos de final se viviría una de las primeras noches mágicas europeas en Mestalla. La primera goleada ante un rival serio como era la Lazio de Roma. Un hat-trick de Gerard permitió que el Valencia venciera 5-2 en Mestalla a los italianos y en la capital romana los valencianistas perdieron 1-0 pero pasaron de ronda.

En semifinal esperaba el FC Barcelona y de Mestalla ya se salió con otra gran goleada (4-1). En el Camp Nou los catalanes ganarían pero no superarían el computo global. Por lo que el Valencia se presentaba en su primera final de la Champions.

París esperaba a los de Cúper. La 'novatada' se pagó cara y el Real Madrid vencería fácil (3-0) en el considerado inicio de la época más gloriosa del Valencia CF.

2000-2001 Maldición europea

Cañizares lamenta perder la segunda final consecutiva. / REUTERS

El Valencia se presentaba de nuevo en la máxima competición europea después de quedar como subcampeón de la Champions anterior y tras clasificarse como tercera en la última Liga. El Tirol Innsbruck fue el rival en la tercera ronda previa y se saldó con victoria contundente por parte de los valencianistas.

La competición oficial deparó que el Valencia quedara encuadrado en el grupo C junto con Olympiakos, Heerenveen y Olympique de Lyon. Al final de los seis encuentros los de Mestalla quedaron primeros con 13 puntos.

De nuevo la Champions celebraba una segunda liguilla y en este caso el Valencia se cruzaba de nuevo con el Manchester United con el que empató ambos partidos. Del resto de partido dos victorias fáciles ante el Sturm Graz y empate y victoria ante el Panathinaikos.

En cuartos de final el rival fue el Arsenal de Wenger. 1-0 en Londres y en Mestalla un gol de Carew permitiría al Valencia clasificarse para semifinales (2-1). En la penúltima ronda también esperaba un equipo británico, el Leeds United. 0-0 en el partido de ida y en la vuelta se viviría otra de las noches europeas que a Mestalla le gusta vivir. 3-0 y de nuevo en la final.

Parecía que este año la Champions no se escapaba. El Bayern de Munich no la ganaba desde más de dos décadas y parecía que la derrota en París serviría de base para alzar la Champions en Milán. Marcó Mendieta de penalti pero los alemanes empataron para enviar a la tandas desde los once metros los minutos más dramáticos de la historia del Valencia CF. Pellegrino falló y Cañizares lloró. Así la Champions 'machacó' al conjunto de Mestalla.

2002-2003 Vieri hunde Mestalla

Jugadores protestando en un partido de Champions. / EPA

Era fácil de imaginar que a la tercera podría ser la vencida y que el Valencia ganara la Champions. La competición se inicio con los de Mestalla encuadrados en el grupo B con Liverpool, Spartak de Moscú y Basel. De estos partidos destaca el 2-0 a los ingleses en Mestalla y el 6-2 como mayor goleada hasta ese momento del Valencia CF en la máxima competición europea. 16 puntos y primeros de grupos para pasar a la segunda fase de grupos.

En el siguiente paso los rivales fueron Ajax, Arsenal y Roma. Tres empates, una derrota y dos victorias para que el Valencia CF pasara a cuartos de final.

1-0 en San Siro ante el Inter de Milán y en Mestalla se viviría otro de los encuentros que ningún aficionado olvida. Vieri marcó en el minuto 5 aprovechando un fallo de Ayala y un mal despeje de Cañizares, aunque dos minutos después un gran control de Carew y su posterior asistencia a Aimar servían en bandeja el empate del partido con 83 minutos por delante para buscar la remontada. Baraja, el jugador que nunca falla en las grandes ocasiones, se lanzó al suelo para rematar de cabeza el 2-1. Mestalla soñaba con el tercero gol, pero no llegó en gran parte por la gran actuación del portero Toldo. El árbitro acabó como centro de las iras de Mestalla ya que justo después de marcar Baraja no señaló un claro penalti cometido sobre Juan Sánchez. Adiós a las semifinales.

2004-2005 Vicente y Valdez

Vicente y Angulo celebran un gol ante el Werder Bremen. / EFE

Esta Champions para el Valencia significó mucho más que una simple competición. Los de Mestalla jugaron en el grupo B ante Anderlecht, de nuevo contra Inter de Milán y ante Werder Bremen. Los blanquinegros sólo pudieron ganar los dos partidos ante el conjunto belga. El resto de partido fueron una goleada en Mestalla de los italianos (1-5) y un empate en San Siro (0-0). Los encuentros ante el Werder Bremen se recuerdan por la lesión en Alemania de Vicente, en la que se iniciaría su calvario, y la victoria de Werder en Mestalla con la celebración jugando al golf del delantero Nelson Haedo Valdez, goleador que años más tarde vestiría la casaca valencianista.

Eliminados en primera ronda, el Valencia quedó tercero y jugó sólo una ronda en la copa de la UEFA. El Steaua de Bucarest eliminó a los blanquinegros.

2006-2007 Golazo de Villa en San Siro

David Villa celebra su gol ante el Inter de Milán en San Siro. / AFP PHOTO

El Valencia volvía a la Champions. Villa, Silva y Mata amenazaban al continente europeo. En la tercera ronda previa de la Champions el rival superado fue el Red Bull Salzburg después de perder en Austria y ganar en Mestalla.

En la ronda de grupo los rivales fueron Olympiacos, Shakhtar Donestk y Roma. Clasificados bajo la batuta de Quique Sánchez Flores y en octavos esperaba uno de los máximos rivales del Valencia en la máxima competición: Inter de Milán.

En San Siro se pudo ver uno de los goles más recordados por los valencianistas. Villa metió en la red un disparo lejano de falta. Un tanto de bella factura. 2-2 en Italia y 0-0 en Mestalla para pasar de ronda. El Valencia jugaba en los cuartos de final con el factor cancha a favor, pero ante el Chelsea.

En Londres marcó Silva otro gol de los que recuerdan los aficionados valencianistas. Empate a uno y en Mestalla los ingleses vencieron (1-2) para apear al Valencia de nuevo del sueño europeo.

2007-2008 Rosenborg y último

David Silva, durante el partido ante el Chelsea. / AFP

Nunca el Valencia CF había quedado último en la fase de grupos y ésta vez fue así. En la ronda previa el Valencia eliminó al Elfsborg sueco con un 5-1 en el cómputo global.

En la fase de grupos los rivales fueron el Schalke 04, Chelsea y Rosenborg. Los noruegos fueron la bestia negra del Valencia al vencer ambos encuentros por dos tantos a cero. Los de Mestalla sólo consiguieron sumar 5 puntos sin opción de aspirar a la tercera posición que da el pase a la copa de la UEFA.

2010-2011 Los fallos en Gelsenkirchen

Roberto Soldado lamenta una ocasión fallada en un partido de Champions en Mestalla. / Jesús Signes

La imagen de esta edición para el Valencia es de nuevo los enfrentamientos ante el Schalke 04. La competición empezó con el Valencia en el grupo C junto con el Bursaspor, Glasgow Rangers y Manchester United. Ante los turcos los de Mestalla ganaron 6-1 pasando a ser hasta ese momento la victoria más abultada de los blanquinegros. La ronda acabó con el Valencia como segundo tras el conjunto inglés.

En octavos de final el rival fue el Schalke 04. En Mestalla, 1-1 y en Gelsenkirchen los de Emery fallaron más de la cuenta. Incluso Aduriz no acertó en un mano a mano ante el meta del equipo alemán que acabó ganando 3-1. Así se acabó la participación blanquinegra en la máxima competición europea.

2011-2012 La mayor goleada

Jugadores del Valencia celebrando un gol. / EFE

Otra vez que el Valencia no pasó de la fase de grupo y el verdugo de nuevo fue un equipo alemán. La fase de grupos se inició con un empate a cero ante el Genk belga al que le siguió de nuevo un empate (1-1) pero ante el rival más importante del grupo, el Chelsea. La primera derrota se vivió ante el Bayer Leverkusen (2-1) y ante los alemanes también se daría la primera victoria de los de Emery (3-1). Con la clasificación muy complicada el Valencia conseguiría en Mestalla la mayor goleada de su historia en la UEFA Champions League al ganar 7-0 al Genk. La última jornada acabó con un 3-0 del Chelsea que eliminó al Valencia CF.

2012-2013 Otra vez en París

Jonas controla el balón durante el PSG-Valencia CF. / EFE

Otra vez con Emery en la máxima competición europea. En la fase de grupos los rivales fueron Bayern de Munich, Lille y BATE Borisov. Ante los alemanes se cosechó una derrota como visitantes y un empate en Mestalla, mientras que ante los franceses y bielorrusos se ganaron ambos encuentros, por lo que se accedía a los octavos de final.

Ahí esperaba el PSG francés que iniciaba a querer despuntar en europa. Derrota en Mestalla 1-2 y el Parque de los Príncipes era el lugar indicado para la remontada. De nuevo en París pero no pudo ser. Partido serie del Valencia pero empate a uno que eliminaba a los de Emery.

2015-2016 El primer fracaso de Lim

Negredo lamenta una ocasión durante el partido en Mestalla ante el Zenit. / Jesús Signes

Y la hasta ahora última participación del Valencia CF en la UEFA Champions League. El gran proyecto de Peter Lim se estrenaba en la máxima competición y se esperaba un gran rendimiento, pero falló la base.

La ronda previa ante el Mónaco ya costó superar. Un fantástico Feghouli en Mestalla posibilitó ganar y coger renta (3-1) de cara al partido de vuelta en el Principado. Allí Negredo marcaría un golazo a los pocos minutos de empezar, pero los chicos de Nuno vieron como el Mónaco remontaba y se quedaba a las puertas de eliminarlo. Al final 2-1 y pase a la fase de grupos.

En la fase de grupos nada le saldría bien al Valencia. El Zenit de San Petersburgo fue el rival imbatible al ganar ambos partidos a los de Nuno (2-3 en Mestalla y 2-0 en Rusia). El Olympique de Lyon y el KAA Gent ganaron un encuentro al Valencia lo que certificó la eliminación del Valencia y el primer gran fracaso de la era Lim en el equipo de Mestalla

2018-2019 ¿Qué pasará?

Parejo, Garay y Zaza celebran un gol del Valencia durante la presente temporada. / AFP

El Valencia se ha ganado estar en la máxima competición europea de la temporada 2018-2019. Los de Marcelino han demostrado un nivel superior bajo la batuta sobre el césped de Parejo, Guedes, Rodrigo y compañía. El segundo intento de la era Lim para jugar ante los grandes equipos del continente llegará con lo que parece la lección aprendida del último fracaso. Alemany y Longoria en los despachos y Marcelino desde el banquillo serán, si no hay cambios, los encargados de guiar el barco valencianista que vuelve a la UEFA Champions League.