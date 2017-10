«Lo que está haciendo Marcelino es increíble» Gayà, perseguido por tres futbolistas del Alavés durante el encuentro en Mendizorroza. / vcf/lázaro de la peña El canterano destaca el compromiso del equipo y asegura que ni mira la clasificación: «Pienso en el Leganés, tenemos que seguir ganando» «Es difícil ganarnos porque corremos todos a una», sostiene Gayà, indiscutible para el técnico en este arranque liguero L. MARTÍ/T. CALERO VALENCIA. Lunes, 30 octubre 2017, 01:27

La conversión global del Valencia es también la de muchos de sus futbolistas. El arte del gol provoca que en este arranque de temporada muchas miradas se vayan al renacer de Rodrigo Moreno o la explosión de Zaza. No es menor el giro de 180 grados de un Dani Parejo que ha añadido a lo futbolístico su ascendente importancia en el vestuario. En la defensa aparece un José Luis Gayà veterano, a sus 22 años, para saber de sobra lo que significa ganar (2014-2015) y estar prácticamente hundido, la sensación que rodeó al Valencia en las dos últimas campañas. Y esta, también a nivel personal, es otra cosa, porque al mejor arranque liguero de la historia del club se une un Gayà indiscutible -9 partidos, 794 minutos- para Marcelino.

Tan sólo unos minutos después de que el técnico dijera que «el 99%» de la marcha del Valencia es responsabilidad de los futbolistas, Gayà le daba una vuelta a ese discurso. «Yo creo que él tiene más. Al final los que salimos a jugar somos los futbolistas, pero nos aporta muchísimo y nos ha dado confianza. Lo que está haciendo es increíble y tanto él como nosotros lo que demos hacer es seguir, porque esto es muy largo y queda mucha Liga», afirmaba el de Pedreguer, que sí apuesta por la serenidad, como el club o el propio Marcelino, para hablar de objetivos. Un Gayà que dice «sinceramente» no mirar la clasificación porque él y el resto de la plantilla «sólo piensa en el partido del Leganés».

El segundo puesto en Liga y el hambre del valencianismo sitúa la visita del Barça como un plato muy apetecible, pero aún están por delante los duelos ante Leganés y el Espanyol justo después del sufrido triunfo en Vitoria. «No era fácil, ellos se están jugando muchísimo», recuerda Gayà. Y ese mensaje que caló en la expedición de los blanquinegros supone algo más que palabras para el canterano: «Hemos competido de verdad pero lo sacamos como un equipo. Lo que cuenta es que debíamos ganar al Alavés para estar arriba. Se sufrió, pero ganamos como un equipo grande. Demostramos que en momentos de dificultades supimos rehacernos». Y los grises del encuentro tampoco apagan la satisfacción de Gayà: «Si el equipo no está acertado, corremos. Nos lo dejamos todo en el campo».

En Mendizorroza empezó el alicantino como lateral y acabó como extremo con Lato cubriéndole las espaldas. El equipo no sufrió altibajos en ese período y esa fuerza conjunta la explica también Gayà por los métodos de Marcelino. «Nos tiene a todos muy enchufados, tanto los que juegan como los que no. En Copa demostramos que el equipo continúa compitiendo siempre. Si queremos estar arriba, el equipo debe estar unido y los que no juegan, darlo todo. La competencia está siendo muy buena», sentencia.

La zona en la que menos se rota es la delantera por motivos obvios: tanto Zaza como Rodrigo están entre los mejores goleadores de la competición y Marcelino tiene muy clara su dupla titular pese a que Santi Mina responde saliendo desde el banquillo. «El día del Levante me preguntaron por los delanteros y dije que estuvieran tranquilos, que acabarían entrando y así ha sido. No han parado de meter goles, llegan mucho y están enchufándolas. Está claro que hay que seguir dándoles balones para que marquen y sigamos ganando», explica Gayà sobre los principales responsables del portentoso arranque goleador que está firmando el Valencia.

Otro de los puntos a favor del conjunto blanquinegro este curso es la menor carga de partidos respecto a otros rivales. Lo agradece el grupo y en particular un Gayà que ha enterrado las molestias musculares y se encuentra al cien por cien físicamente. «Tenemos una semana por delante para recuperarnos», destaca. Los días en la ciudad deportiva de Paterna se aprovechan más para reforzar los aspectos positivos. «Claro que tenemos puntos negativos, como el resto de equipos. Lo que queremos es potenciar nuestras virtudes, por ejemplo salir a la contra con velocidad, pero también sabemos jugar con balón. Somos un equipo muy completo», culmina.

En el análisis conjunto de estos primeros once partidos de campaña, Gayà se queda con el compromiso de la plantilla: «Es difícil ganarnos porque corremos todos a una. Estamos siempre untos y tenemos un objetivo claro. El equipo sabe a lo que juega».