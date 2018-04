«Lo que estamos haciendo se aproxima a un milagro; para mí al menos lo es» Marcelino sonríe antes del encuentro. / manuel molines El técnico no aclara el motivo de la ausencia de Murillo: «Se debe a la suma de varios aspectos, pero son internos» Marcelino Entrenador del Valencia T. CALERO Lunes, 9 abril 2018, 00:45

valencia. Un milagro. O al menos algo muy similar. Así es como califica Marcelino García Toral la temporada que está realizando el Valencia, que ayer ante el Espanyol alcanzó el noveno partido consecutivo sin conocer la derrota. «¿Si considero que desde fuera se valora lo que hacemos? Creo que sí, y el que no lo vea así me da la sensación de que no vive en la realidad. Esto se aproxima a un milagro o al menos para mí lo es. Gracias a los jugadores que tenemos hemos llegado a la jornada 31 con 65 puntos, por delante del Real Madrid y a tres puntos del Atlético. Poner en duda cualquier mínima circunstancia de lo que están haciendo estos futbolistas es alejarse de la realidad», valoró el asturiano, quien admitía que no ha hablado con Peter Lim pero se muestra convencido de que el dueño del club «estará muy cerquita de mi idea».

Mantiene Marcelino el discurso de que aún no está hecha la clasificación para la Champions League y que, por tanto, lo primero debe ser zanjar ese objetivo. A partir de ahí, a soñar. «Sí me hace ilusión ser segundo pero aún más que el puesto, quiero que seamos ambiciosos y queramos ganar siempre. Si somos segundos, mejor. Y terceros, también. Y si somos cuartos es impresionante», recordó Marcelino.

En el capítulo referido a los futbolistas, llamó la atención la falta de concreción del técnico para referirse a la segunda ausencia consecutiva en la convocatoria de Jeison Murillo: «Se debe a la suma de varios aspectos, pero creo que son internos. Si os preocupa mi relación con Murillo, no hay ningún problema». Con más contundencia habló sobre otro central, Gabriel Paulista, que aguantó la segunda mitad sobre el campo pese a sufrir problemas físicos. «Gabriel tiene ligeras molestias en las rodillas. Su identificación con el equipo y su ambición por jugar y ganar es ilimitada. Es el perfil de jugador que necesitamos para hacer un Valencia mejor», dijo el técnico.

Para Rodrigo Moreno, el autor del gol de la victoria, también hubo una buena ración de elogios. «Recuerdo al principio de temporada cuando se puso en duda su capacidad. Nosotros no lo hicimos. Ha demostrado el talento que tiene, juega para el equipo y no sólo vive del gol. Es un grandísimo jugador y va a seguir marcando goles porque tiene la confianza que le faltaba», sentenció.