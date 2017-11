«No me ha gustado la expulsión de Marcelino» Lunes, 20 noviembre 2017, 00:21

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, aseguró después de la derrota que «la frustración existe, pero las sensaciones son buenas. Este equipo arrancará, estamos mejor, pero no tenemos eficacia», admitió.

«Hicimos un esfuerzo suficientemente bueno para irnos con buena ventaja. Recibimos dos mazazos. No se les puede pedir más a los chicos, han creado ocasiones, han anulado a Parejo, han hecho dos palos...», destacó. El entrenador expresó su descontento por la expulsión de Marcelino: «No me ha gustado, tienen que permitir que entre los entrenadores podamos hablar. Le he pedido disculpas al no ver a Murillo en el césped».