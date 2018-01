La guinda que hace falta Jaume, de espaldas, y Gonçalo Guedes, en el entrenamiento de ayer por la tarde en la ciudad deportiva de Paterna. / JESÚS SIGNES El 1-1 de la ida sitúa al Valencia con pie y medio en los cuartos, con Vietto esta noche como principal atractivo J. CARLOS VALLDECABRES Martes, 9 enero 2018, 00:10

valencia. En plena efervescencia 'Guedesiana', el Valencia se propone ventilar por la vía rápida su particular cara a cara copero con la UD Las Palmas. Se ha convertido la Copa del Rey en la guinda ideal para redondear una temporada llena de expectativas. Y está muy bien eso de que lo que verdaderamente llena la caja fuerte es la Champions, pero una final es una final y como anticipaba Marcelino en un alarde de lógica, el equipo está a cuatro partidos de jugarse un título. Pensar que hoy Las Palmas va a amargar la noche a la tropa de Marcelino está seguramente al mismo nivel que vaticinar que el Valencia va a tener fácil convencer al PSG de que lo más saludable económicamente para todos es dejar que Gonçalo Guedes siga de blanquinegro el año que viene.

El partido del sábado pasado volvió a situar al portugués en la primera línea del debate valencianista. Por eso ayer al entrenador se le interrogó sobre la opción de que el Valencia pueda hacerse finalmente con el internacional portugués, una de las sensaciones de la Liga, situación que por las palabras del propio técnico se asemeja más a un deseo que a una posibilidad financieramente factible. '¿Le ha dicho a Peter Lim si puede comprar a Guedes?', se le interrogó al asturiano este lunes: «No se lo he dicho, no creo que deba decir eso. Todo el mundo quiere fichar a buenos futbolistas. Desde el punto de vista deportivo yo le diría que fichemos a Messi, pero no hay una viabilidad económica posible. No sé si el Valencia tiene la posibilidad económica de fichar a un futbolista como Guedes. No es mi parcela, yo creo que en el terreno deportivo tenemos que ser también consecuentes a la hora de valorar decisiones y hay situaciones que se nos pueden ir del mercado. Además, en este mercado futbolístico yo creo absolutamente loco, desproporcionado e inflacionista es muy difícil acceder a jugadores de un perfil altísimo porque vemos las cantidades que se pagan, como acabamos de ver ahora con otro futbolista en el Barça... yo creo que están absolutamente fuera de mercado».

El negocio de la compra-venta de figuras es evidente que se ha disparado. Si por Coutinho (25 años) el Barça ha pagado 160 millones y el PSG se llevó a Neymar por 222 y desembolsará por Mbappé 180, ¿cuánto vale comprar a Guedes? ¿40 millones? Si el Valencia tiene que vender este verano por 45 millones... Las piezas no encajan por ahora.

Las matemáticas, tan frías, resultan difíciles de digerir en clave valencianista. De momento, al club le sale más rentable volcarse en situaciones que pueden estar bajo su influencia. Como esta Copa, por ejemplo. A nadie le escapa que ese 1-1 de hace seis días deja a Las Palmas en un plano inferior. Bastante tienen los canarios (colistas) con mirar la clasificación y dejarse de aventuras que sólo le pueden traer quebraderos de cabeza. Para el Valencia, en cambio, esta competición se presenta como ese excelente complemento para redondear la temporada.

Es verdad que para evitar un susto en la ida, el Valencia tuvo que recurrir a sus estrellas. Cuando apareció la 'artillería pesada', el partido empezó a corregirse: Parejo salió tras el descanso, Rodrigo se sumó en el 51' y entró en el 66' Guedes. El Valencia dio varios pasos adelante y aunque no le dio tiempo a nivelar el porcentaje de posesión (61% para los locales y 39 para los blanquinegros), resultó más que evidente la diferencia en cuanto a cantidad de remates (1 de los canarios y 5 de los visitantes).

Para hoy, en la lista se han caído Gayà y Santi Mina. Es posible que de inicio vuelvan a quedarse en el banquillo Parejo, Rodrigo y seguramente hasta Guedes. Se repetiría la situación del partido de ida, cuando los tres tuvieron que salir para rescatar al equipo. Kondogbia y Pereira no pueden jugar el sábado en Riazor y por lógica serán titulares este martes. El atractivo puede estar en ver a Vietto desde inicio y saber qué tal se empieza a entender o bien con Zaza o bien con Rodrigo, con más posibilidades para el primero.