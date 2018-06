Guedes, sobre su continuidad en el Valencia: «Estoy centrado en mi selección» EFE LISBOA. Sábado, 9 junio 2018, 00:41

El jugador de la selección portuguesa Gonçalo Guedes, que anotó dos goles en el partido que Portugal disputó contra Argelia en Lisboa (3-0), aseguró tras el encuentro que todos los futbolistas desean «jugar al lado del mejor del mundo», en referencia a Cristiano Ronaldo.

Guedes afirmó que todos los jugadores «se sienten muy bien» al compartir equipo con Ronaldo, quien no pudo marcar en la victoria de su selección.

Preguntado por si se ve titular en Rusia, el delantero, que jugó en el Valencia esta temporada, aseguró que «siempre es bueno» mostrar su juego y además reconoció que llega al campeonato en un buen momento de forma. «He hecho una buena temporada, me he preparado para estar aquí», afirmó en zona mixta el jugador portugués. Guedes no quiso pronunciarse sobre si vestirá la camiseta del Paris Saint-Germain la próxima temporada, equipo que tiene sus derechos y que le cedió al Valencia: «No puedo hablar del club, estoy totalmente centrado en la selección».