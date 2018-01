Guedes, el clamor del valencianismo Guedes conecta el disparo que acabaría con el gol de Ramalho en propia puerta. / juan j. monzó El portugués lidera a los blanquinegros y la afición le señala como el nuevo ídolo | Lim ha mantenido conversaciones con el dueño del PSG para fichar al jugador, pero el club entiende que el precio se va a disparar T. C. VALENCIA. Lunes, 8 enero 2018, 01:13

Desde sus primeras carreras contra el Atlético de Madrid, se vio que Gonçalo Guedes era un futbolista diferencial. Pocos meses después de debutar con el Valencia, el portugués lidera el juego ofensivo del conjunto de Marcelino García Toral y es el nuevo ídolo de la parroquia de Mestalla. El valencianismo es un clamor respecto a la figura de un Guedes de talla mundial, que justifica en la Liga la apuesta realizada por el París Saint Germain en su momento, cuando el extremo tenía 20 años y crecía tan rápido como para despertar el interés de los más grandes de Europa. El Benfica recibió 30 millones y otros 7 que percibiría de una futura venta.

De momento Guedes brilla con el Valencia pero su futuro es una incógnita. En verano, el luso debe regresar a la disciplina del PSG pero desde el club de Mestalla ya se han iniciado los contactos para que eso no ocurra. Peter Lim ha mantenido varias conversaciones con el dueño del club francés, Nasser Al-Khelaïfi, con el fin de fichar al portugués. La baza del Valencia pasa por la falta de oportunidades que podría tener Guedes en el equipo de Unai Emery y las buenas relaciones que existen entre Lim y Al-Khelaïfi. El 20 de diciembre aseguraba l'Équipe que el acuerdo con el PSG era total y el Valencia firmaba a Guedes a cambio de 35 millones de euros. Pero no. El propio club de Mestalla calificaba de 'cuento' que el portugués ya esté en nomina a partir de junio de 2018.

A Marcelino le preguntaron por Guedes tras el encuentro ante el Girona. «Es un grandísimo jugador, joven, majo, compañero, trabaja bien y tiene muy buenas condiciones», analizó el asturiano, quien dio su opinión sobre la opción de lanzarse con todo a por el portugués: «Mi información es que no tengo información. Nadie me ha dicho si existe esa posibilidad real o si hay negociación. Si me pregunta, yo le ficharía». A Marcelino, obviamente, le encantaría contar con Guedes la próxima temporada pero lo cierto es que en el club entienden que el precio del futbolista se va a disparar si mantiene este nivel. El PSG parte con mucha ventaja en la negociación porque Guedes tiene contrato allí hasta 2021 y, a pesar de que necesita vender para cuadrar el 'fair play financiero', sabe que ofertas no van a faltar en los próximos meses.

La influencia de Guedes en el juego del Valencia es incuestionable. Con él sobre el césped, el conjunto blanquinegro marca 2,7 goles por partido. Sin él, la media cae a menos de uno por choque. El portugués lleva tres tantos (Fernández Borbalán le dio a Ramalho en propia puerta el del sábado) y cinco asistencias en los 16 partidos que ha disputado como blanquinegro. En principio el luso descansará mañana en Copa para estar a tope contra el Dépor.